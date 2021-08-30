Объем нового лизингового бизнеса за первое полугодие 2021 года составил 945 млрд рублей, что на 66% больше аналогичного периода прошлого года, при этом 16 из 19 выделяемых сегментов показали положительную динамику. Такие данные приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА», подготовившее соответствующее исследование при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации на основе анкетирования лизинговых компаний.

Основная причина взрывного роста рынка — низкая база прошлого года, сформировавшаяся на фоне введенных ограничений и рецессии в первом полугодии 2020-го, поясняют аналитики. «Если рассматривать отдельно крупные корпоративные и остальные сегменты, то очевидно, что рост рынка обусловлен динамикой вторых. Основной прирост показал сегмент автолизинга (плюс 73%), что связано преимущественно с восстановлением автопродаж и спроса на услуги такси и каршеринга на фоне их падения в первом полугодии 2020 года. При этом доля сегмента МСБ, являющегося основным драйвером автолизинга, выросла за год с 58% до 61% в объеме нового бизнеса», — уточняется в обзоре.

Также эксперты указывают, что восстановление бизнеса в 2021-м после локдауна прошлого года совместно с мерами государственной поддержки по субсидированию лизинга спецтехники и оборудования способствовало почти двукратному росту нового бизнеса строительной техники (плюс 88%). Государственная поддержка аграриев через механизм субсидирования льготного лизинга позволила объему нового бизнеса в сегменте сельхозтехники вырасти почти в два раза по итогам первого полугодия.

Крупные корпоративные сегменты, такие как железнодорожный, авиасегмент и водные суда, в 2020 году были признаны наиболее сильно пострадавшими вследствие пандемии, напоминает «Эксперт РА». В первом полугодии 2021 года их объемы нового бизнеса показали двузначные и двукратные темпы роста, в том числе за счет увеличения пассажиропотока на фоне смягчения рисков эпидемиологической ситуации. Однако если исключить эффект низкой базы прошлого года и сравнить данные с допандемийным периодом, то крупные корпоративные сегменты показывают отрицательную динамику к первому полугодию 2019-го. Так, авиасегмент сократился на 21%, железнодорожный — на 24%, объем нового бизнеса сегмента морских и речных судов уменьшился на 10%, что свидетельствует о еще слабом восстановлении спроса в данных сегментах.

«Повышение стоимости предмета лизинга и увеличение количества новых заключенных сделок позитивно отразились на сумме лизинговых договоров, которые по итогам первого полугодия 2021 года выросли на 66%. Объем лизингового портфеля на 1 июля 2021 года составил 5,6 трлн рублей, показав рост на 7% к данным на начало текущего года», — указано в исследовании.



По итогам первого полугодия 2021-го в рэнкинге лизинговых компаний по объему нового бизнеса сменился лидер: на первое место поднялась группа лизинговых компаний «Газпромбанк Лизинг», увеличившая объемы нового бизнеса за январь — июль текущего года в 2,7 раза к аналогичному периоду прошлого года. На втором месте — компания «Сбербанк Лизинг», объем нового бизнеса которой прибавил 21%, третью позицию занимает Государственная Транспортная Лизинговая Компания (плюс 27%). В совокупности доля топ-тройки лизинговых компаний в объеме нового бизнеса за первое полугодие 2021-го снизилась до 25% с 30% годом ранее.