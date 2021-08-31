В России впервые за год зафиксировали заметное снижение стоимости жилья, пишут «Известия», ссылаясь на директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова. Так, по итогам июля 2021 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась в Омске на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми — на 0,6%, в Уфе — на 0,4%. В Юго-Восточном административном округе столицы цены на новостройки упали в июле на 1,5%, по итогам августа в целом по Москве, по прогнозам риелторов, могут снизиться еще на 1,7%, отметили аналитики агентства недвижимости «Метриум».
С изменением условий программы льготной ипотеки и с ростом ставок спрос также корректируется — девелоперы уже начинают пересматривать подходы к ценообразованию, отметила партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. С июля увеличена ставка, под которую можно взять кредит, с 6,5% до 7%. Предельная сумма займа для всех регионов составляет 3 млн рублей. По данным системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, в Москве по итогам июля снизились как средняя стоимость квадратного метра (с 349 тыс. до 348 тыс. рублей), так и средняя стоимость лота (с 22 млн до 21 млн рублей). По словам управляющего партнера компании «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, возможно, снижение произошло из-за выхода нового объема предложения по более низкой стоимости или за счет точечных скидок, которые предлагают застройщики в менее ликвидных проектах.
По предварительному прогнозу аналитиков «Метриум», по итогам августа средняя стоимость квадратного метра в сегменте массовых новостроек в Москве может понизиться на 1,7% из-за увеличения нового объема предложения на 10,8%.
Цены на жилье в России в ближайшее время стабилизируются и «припадут». Об этом в четверг заявил глава СберБанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-1».
Сегодня наблюдается постепенная стабилизация цен на рынке жилья, считает коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов. По его мнению, это связано с мерами государства: введение экспортных пошлин на металлы, антикартельные проверки на рынке арматуры, повышение ключевой ставки. Падение покупательской способности и изменение программы льготной ипотеки привели к тому, что спрос замедляется, отметил он. После изменений условий льготной ипотеки на рынке комфорткласса объем сделок по сравнению с июнем снизился на 16%, бизнес-класса — на 18%, отметила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.
Стоимость недвижимости не может бесконечно расти, в части городов средняя цена первичной недвижимости достигла своего пика и начала снижаться, в других это, вероятнее, произойдет в начале следующего года, уверен Хусаинов. По его прогнозу, сейчас часть застройщиков будут субсидировать ставки по ипотеке, сдерживая цены на свои объекты, другие — снижать конечную стоимость жилья за счет сокращения площади квартир, а третьи начнут корректировать цену предложения. В начале 2022 года признаки снижения будут более явными, и в течение двух-трех лет при нынешних рыночных условиях средняя цена по России может снизиться на 10–15%, считает он.