В России впервые за год зафиксировали заметное снижение стоимости жилья, пишут «Известия» , ссылаясь на директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова. Так, по итогам июля 2021 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась в Омске на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми — на 0,6%, в Уфе — на 0,4%. В Юго-Восточном административном округе столицы цены на новостройки упали в июле на 1,5%, по итогам августа в целом по Москве, по прогнозам риелторов, могут снизиться еще на 1,7%, отметили аналитики агентства недвижимости «Метриум».

С изменением условий программы льготной ипотеки и с ростом ставок спрос также корректируется — девелоперы уже начинают пересматривать подходы к ценообразованию, отметила партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. С июля увеличена ставка, под которую можно взять кредит, с 6,5% до 7%. Предельная сумма займа для всех регионов составляет 3 млн рублей. По данным системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, в Москве по итогам июля снизились как средняя стоимость квадратного метра (с 349 тыс. до 348 тыс. рублей), так и средняя стоимость лота (с 22 млн до 21 млн рублей). По словам управляющего партнера компании «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, возможно, снижение произошло из-за выхода нового объема предложения по более низкой стоимости или за счет точечных скидок, которые предлагают застройщики в менее ликвидных проектах.

По предварительному прогнозу аналитиков «Метриум», по итогам августа средняя стоимость квадратного метра в сегменте массовых новостроек в Москве может понизиться на 1,7% из-за увеличения нового объема предложения на 10,8%.

Греф: цены на жилье стабилизируются и «припадут» Цены на жилье в России в ближайшее время стабилизируются и «припадут». Об этом в четверг заявил глава СберБанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-1».



Сегодня наблюдается постепенная стабилизация цен на рынке жилья, считает коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов. По его мнению, это связано с мерами государства: введение экспортных пошлин на металлы, антикартельные проверки на рынке арматуры, повышение ключевой ставки. Падение покупательской способности и изменение программы льготной ипотеки привели к тому, что спрос замедляется, отметил он. После изменений условий льготной ипотеки на рынке комфорткласса объем сделок по сравнению с июнем снизился на 16%, бизнес-класса — на 18%, отметила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Стоимость недвижимости не может бесконечно расти, в части городов средняя цена первичной недвижимости достигла своего пика и начала снижаться, в других это, вероятнее, произойдет в начале следующего года, уверен Хусаинов. По его прогнозу, сейчас часть застройщиков будут субсидировать ставки по ипотеке, сдерживая цены на свои объекты, другие — снижать конечную стоимость жилья за счет сокращения площади квартир, а третьи начнут корректировать цену предложения. В начале 2022 года признаки снижения будут более явными, и в течение двух-трех лет при нынешних рыночных условиях средняя цена по России может снизиться на 10–15%, считает он.