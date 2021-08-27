Цены на жилье в России в ближайшее время стабилизируются и «припадут». Об этом в четверг заявил глава СберБанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-1».



«Часть льгот по ипотеке отменена, поэтому спрос упал. Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот — они немного должны стабилизироваться и «припасть», — сказал он.

По его словам, цены на жилье выросли в среднем на 17—20% на фоне падения объемов ввода жилья в России. Греф добавил, что предложение на рынке будет увеличиваться, поскольку сейчас в стране закладывается большее количество жилья.

Ранее гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко сообщил о росте цен на жилье в РФ на 13% в 2021 году.