Кто в фаворитах у частных инвесторов на Московской бирже, пока гвинейский переворот взвинчивает цены на алюминий на 10-летние максимумы? Подробности в нашей еженедельной подборке.

На прошлой неделе внимание аналитиков было приковано к зарубежному рынку: хорошие тенденции роста показывали рыночные активы производителя золота Newmont и разработчика CRM-системы Salesforce.

Валюта

С учетом роста годовой инфляции в РФ до пятилетнего максимума (6,8% к 30 августа) Банк России может повысить размер ключевой ставки на сентябрьском заседании, которое состоится уже в эту пятницу, считают аналитики Ситибанка. Это сделает российскую валюту еще более привлекательной для операций carry-trade (заработка на разнице процентных ставок). Поэтому в Ситибанке ожидают, что средний курс по парам USD/RUB и EUR/RUB к концу текущего года может составить 72,4 и 85,2 соответственно.

Аналитик Sberbank CIB Юрий Попов также полагает, что после выборов в Госдуму РФ 19 сентября приток валюты от иностранных инвесторов на российский рынок усилится. В сентябре он ожидает снижения спроса на иностранную валюту, в том числе со стороны населения. Поэтому делает вывод — рубль в сентябре еще прибавит в цене и стабилизируется вблизи отметки 72 за доллар США. Он не исключает, что пара USD/RUB при этом отступит до минимального с начала года значения 71,55.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«Русал» (RUAL), 12 месяцев. Целевая цена — 100 рублей. Потенциал роста — 30% («Солид»)

В Гвинее произошел государственный переворот, на неопределенный срок введен комендантский час. Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов отреагировали повышением на 2% до 2 750 долларов за тонну (максимальный за 10 лет уровень). Повышение цен для производителя алюминия – это хорошо. Но надо помнить, что активы «Русала» в Гвинее обеспечивают компании 40% производства бокситов и 6% глинозема. Это основное сырье для получения алюминия. И революция, связанные с ней потенциальные волнения – негатив для акций. Так что аналитики в основном советуют наблюдать, как будут развиваться события.

Но до этого, в пятницу, агентство «Интерфакс» сообщило о возможном включении акций «Русала» в индекс MSCI Russia в ноябре при пересмотре состава индекса. Если это состоится, то приток средств инвесторов в бумаги алюминиевой компании может составить до 220 млн долларов (в них должны будут вложиться все инвесторы, ориентирующиеся на этот индекс). Это в 16–17 раз превышает среднедневной объем торгов на Мосбирже за последние три месяца. Ранее компания заявила о возможной досрочной оплате долга перед СберБанком. И это разогревает интерес инвесторов к акциям «Русала» – как образно написали в одной брокерской компании, бумаги «возвращаются на радары».

«ЛУКОЙЛ» (LKOH), 12 месяцев. Целевая цена — 8 214,5 рубля. Потенциал роста — 30% («Фридом финанс», аналитик Александр Осин)

Повышение выручки «ЛУКОЙЛа» до середины 2022 года во «Фридом финанс» заложили на среднем уровне 7%. Прогноз по выручке нефтекомпании по итогам года — на уровне 8 411,9 млрд рублей. Чистую прибыль ожидают в 614,2 млрд и дивиденды по 644 рубля на акцию. Котировки компании пока ниже, чем у сопоставимых компаний российской «нефтянки». При этом, по мнению Александра Осина, бумага универсальна — обладает защитными свойствами и при этом способна активно отыгрывать рост на рынке.

«Газпром» (GAZP), 12 месяцев. Целевая цена — 351 рубль. Потенциал роста — 6% (Промсвязьбанк)

Аналитики банка воодушевлены финансовыми результатами «Газпрома» во II квартале 2021 года, даже притом что они ожидались сильными на фоне роста цен на газ (на 64% с начала года) и наращивания объема поставок. Квартальная прибыль оказалась лучшей за последние девять кварталов. Также аналитики отмечают, что «Газпром» снизил оценку своих расходов на 2021 год до 1,829 трлн рублей с уровня 1,832 трлн, озвученного в мае.

Petropavlovsk PLC (POGR), два-три месяца. Целевая цена — 35 рублей. Потенциал роста — 55% («Финам»)

Одна из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих холдинговых компаний в России зарегистрирована в Великобритании и владеет активами, которые преимущественно находятся в Амурской области. В первом полугодии 2021 года производитель получил чистую прибыль по международным стандартам в 48,9 млн долларов против убытка в 22 млн годом ранее. При этом выручка группы сократилась на 32,7% до 351,9 млн долларов. Эти цифры говорят о том, что продажи золота у компании упали, но финансовые результаты оказались лучше, так как выросли цены (средняя цена реализации увеличилась до 1 795 долларов за унцию). В «Финаме» считают, что компания Petropavlovsk PLC существенно недооценена в сравнении с коллегами по сектору.

Московский Кредитный Банк (CBOM), 12 месяцев. Целевая цена — 8,9 рубля. Потенциал роста — 27% («Атон», аналитик Михаил Ганелин)

У МКБ, по мнению аналитика «Атона», прочная бизнес-модель, основанная на обслуживании крупных корпоративных клиентов. Ускоренный рост розничного бизнеса, разработка новых финансовых продуктов и экспансия в регионы позволяет банку поддерживать высокие темпы роста доходов. Рентабельность капитала банка стабильно выше 15%. Михаил Ганелин повысил целевую цену с учетом потенциала роста, который обеспечен финансовыми результатами финансовой организации и SPO (вторичным публичным размещением), проведенным в мае 2021.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Delta Air Lines (DAL), 12 месяцев. Целевая цена — 60 долларов. Потенциал роста — 47% («ВТБ Капитал»)

У компании большой объем авиаперевозок. Кроме США, она обеспечивает рейсы в Европе и Тихоокеанском регионе. Ее акции стоят дешевле, чем у компаний-аналогов, и этот разрыв должен сократиться, поясняют свою инвестидею аналитики ВТБ.

Zynga (ZNGA), 12 месяцев. Целевая цена — 11,8 доллара. Потенциал роста — 29% («БКС Мир инвестиций», аналитик Денис Буйволов)

Один из крупных разработчиков мобильных игр в мире (известен такими играми, как Zynga Poker, CSR Racing 2, Empires & Puzzles, FarmVille, Emerge Dragons и так далее). Количество ежемесячно активных игроков, пользующихся продукцией Zynga , составляет 205 млн, ежедневно активных — 41 млн. 84% выручки компании приходится на внутриигровые покупки – игровую валюту либо определенные вещи, ускоряющие прохождение игр, 16% выручки компания получает от продажи рекламы в своих играх. По размеру выручки компания в этом году вошла в мировой топ-5 разработчиков мобильных игр. А выручка II квартала нынешнего года (699 млн долларов) на 61% превысила результаты аналогичного периода в 2020 году.

Денис Буйволов ожидает рост выручки компании с 2 млрд долларов до 4,5 млрд долларов в перспективе шести лет, при этом органический рост выручки в период с 2021 по 2027 год он прогнозирует на уровне 8% каждый год в этот период, увеличение доходности самой операционной деятельности — с 8% до 23%. Исходя из этого прогноза и чрезмерной коррекции акций на фоне последней отчетности, аналитик считает, что акции компании недооценены.

Amazon (AMZN), 12 месяцев. Целевая цена — 3 800 долларов. Потенциал роста — 9% («Открытие», аналитик Антон Руденок)

Из последних новостей компании стало известно, что она инвестирует в разработку и внедрение функции живого аудио (аналоги Clubhouse и Twitter Spaces), которая будет включать подкасты, сети музыкантов и знаменитостей, ведущих живые беседы, шоу и мероприятия. Amazon рассматривает живое аудио как способ расширения типов контента для своего голосового помощника Alexа. Это только один из поводов для аналитиков и инвесторов ожидать возможных будущих доходов, по мнению Руденка.

Netflix (NFLX), 12 месяцев. Целевая цена — 650 долларов. Потенциал роста — 10% («Фридом финанс», директор аналитического департамента Вадим Меркулов)

У крупнейшего в мире стримингового сервиса сейчас 209,2 млн подписчиков. Из-за приостановок в кинопроизводстве в 2020 году многие значимые релизы сериалов и фильмов 2021 года были перенесены, что и оказало негативное влияние на темпы расширения аудитории. Бумаги компании уже больше года торгуются в диапазоне от 460 до 590 долларов. Однако, по мнению Вадима Меркулова, новую волну повышения котировок можно будет наблюдать уже осенью. По его мнению, подписчиков у сервиса в III квартале будет больше, чем обещает прогноз, плюс 3,8–3,9 млн человек.

Резкий рост числа подписчиков, как и в 2020 году, может улучшить финансовые показатели стриминг-сервиса. В течение многих лет компания генерировала отрицательный свободный денежный поток (FCF) из-за инвестиций в съемки и покупку контента, что вынуждало Netflix выпускать облигации. Однако по итогам 2021 года ожидается FCF, близкий к нулю, а начиная с 2022 года он будет устойчиво положительным.

Lockheed Martin Corporation (LMT), один-два месяца. Целевая цена — 440 долларов. Потенциал роста — 22% («Финам»)

Военно-промышленная корпорация со специализацией на авиастроении, производстве авиакосмической техники, судостроении, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Она является крупнейшим в мире поставщиком военной техники. Сейчас компания торгуется с коэффициентом P/E (отношение цены акций к прибыли) 13,5, что ниже среднего по американской «оборонке» (22). Вскоре это расхождение будет преодолено, по мнению аналитиков «Финама».

Новые инструменты на российских биржах

Московская биржа подвела итоги торгов в августе. Частные инвесторы вложили в августе в российские акции на этой площадке 28 млрд рублей, в облигации – 83,3 млрд рублей (больше трех четвертей этой суммы – в корпоративные облигации), в биржевые фонды (БПИФы и ETF) – 13,8 млрд рублей. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в августе составила 38,8%, облигациями – 11%, на срочном рынке – 42%, на спот-рынке валюты – 11,8%.

6 сентября на Московской бирже начались торги пятью биржевыми паевыми инвестиционными фондами: «Открытие – Акции РФ» (тикер – OPNR), «Открытие – Облигации РФ» (OPNB), «Открытие – Облигации США» (OPNU), «Открытие – Акции Европы» (OPNE), «Открытие – Акции Азии» (OPNA)).

3 сентября на Санкт-Петербургской бирже начались торги четырьмя новыми акциями: компании Pacific Biosciences of California (PACB), Astra Space (ASTR), EchoStar Corporation (SATS), Pan American Silver Corporation (PAAS) вышли на российский рынок.

Самый интересный в инвестиционном плане новичок, пожалуй, — Pan American Silver Corp. Это горнодобывающая компания, второй по величине в мире поставщик серебряной руды. При этом в 2020 году около 65% дохода компании пришлось на продажу добытого золота, 25% серебра, 6% цинка и по 2% от свинца и меди. Компания владеет и управляет серебряными и золотыми приисками в четырех странах Южной Америки (в Мексике, Перу, Аргентине и Боливии) и в Канаде.

Pacific Biosciences of California — биотехнологическая компания, ее ключевым продуктом является технология SMRT® (программное обеспечение и сопутствующие материалы) для одномолекулярного секвенирования ДНК в реальном времени, которая позволяет определить последовательность ДНК структуры за счет наблюдения за работой единичной молекулы ДНК-полимеразы в реальном времени. Покупают продукцию Pacific Biosciences of California исследовательские институты, коммерческие лаборатории, государственные учреждения, фармацевтические сельскохозяйственные компании в США и некоторых странах Европы, Азии и Южной Америки. Основными конкурентами компании являются Illumina и Ion Torrent.

Astra Space — технологический стартап, сосредоточенный на разработке ракет-носителей для коммерческих и военных целей. Компания была основана в 2016 году на базе Ventions, конструкторского аэрокосмического бюро, сотрудничавшего с NASA и DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США). Сейчас компания сосредоточена на разработке системы для запуска небольших грузов на орбиту, которая должна обеспечивать возможность запуска из любой точки Земли за 24 часа, при этом дешевую. Astra Space — один самых молодых игроков на рынке орбитальных полетов. 28 августа компания совершила первый коммерческий запуск по заказу правительства США, но ракете не удалось достичь космоса. У компании уже есть 10 потенциальных клиентов и предварительные заказы на 50 запусков, в том числе с NASA, а также предзаказы на 150 млн долларов. В планах поставка 100 систем автономного запуска ракет-носителей.

EchoStar – это один из ведущих спутниковых операторов в мире, который имеет в собственности или по договору аренды 10 спутников. Компания является глобальным поставщиком услуг широкополосного доступа в Интернет, а также спутниковых услуг. EchoStar ведет бизнес преимущественно на территории Северной, Центральной и Южной Америки. Подразделение под названием Hughes, на которое приходится 99% выручки компании, является поставщиком высокоскоростного Интернета и телевидения.

О развитии событий на фондовых рынках и новых инвестиционных идеях мы расскажем в дайджесте на следующей неделе.