В «ВТБ Онлайн» появилась новая опция для клиентов «ВТБ Пенсионный фонд» и банка ВТБ, которая позволяет отправлять заявление на открытие нового пенсионного счета и контролировать его состояние, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В приложении теперь доступен раздел, в котором можно посмотреть состояние пенсионных счетов накопительной пенсии в рамках программы обязательного пенсионного страхования (ОПС), а также индивидуальных счетов по программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Клиенты ВТБ, которые еще не успели открыть пенсионный счет в НПФ ВТБ, могут сделать это в любое удобное время в режиме онлайн. В разделе «Услуги» внутри кнопки «Пенсия» можно ознакомиться с его преимуществами, информацией о доходности, условиями договора и порядком оформления, внести дополнительные сведения о себе и первый пенсионный взнос в размере от 10 тыс. рублей.

На главном экране «ВТБ Онлайн» у клиентов, которые имеют пенсионные счета в НПФ ВТБ, появится раздел «Пенсионные накопления» с действующими счетами. Клиент сможет перейти на страницу счета, чтобы посмотреть детальную информацию о нем.