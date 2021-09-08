Главный управляющий директор (CEO) Альфа-Банка Владимир Верхошинский первый год работал на этой должности за символическую зарплату, рассказал совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман на мероприятии бизнес-клуба «Атланты». Об этом пишет РБК . По словам Фридмана, было известно, что ведутся поиски CEO в Альфа-Банк, суть разговора с Верхошинским, который на тот момент работал в ВТБ, была в возможном его приглашении на эту роль.

Когда они встретились во второй раз, Фридман предложил Верхошинскому войти в совет директоров Альфа-Банка, в котором он пробудет полгода, при этом оставаясь на прежней должности в ВТБ, и, «если все сложится», его пригласят на позицию CEO, сообщил совладелец «Альфа-Групп». «Совет директоров — это же не full time job», — пояснил тогда Фридман. Однако Верхошинский отказался, заявив, что не сможет совмещать это с работой в ВТБ.

Совладелец «Альфа-Групп» предложил ему уговор: начать работу, и, даже в случае ухода из ВТБ, за год работы в совете директоров Альфа-Банк заплатит достойную компенсацию, чтобы Верхошинский не считал, что потерял год зря. Но тот сказал, что вряд ли согласится. Тогда Фридман предложил назначить его CEO, но если в течение года Верхошинского не оставят на этой позиции, то ему заплатят абсолютно символическую зарплату, условно говоря, 10 тыс. долларов в месяц. По словам совладельца «Альфы-Групп», Верхошинский к тому моменту получал в ВТБ «полтора миллиона или что-то такое». Если же Альфа-Банк решил бы его оставить, по истечении года он получил бы весь объем компенсации как CEO, заявил Фридман. На уточняющий вопрос о сумме совладелец «Альфа-Групп» ответил, что «это хорошая зарплата; скажем, несколько миллионов долларов, но это небольшой секрет».

Верхошинский «не думал ни секунды» и согласился, рассказал Фридман. В ответ на вопрос о том, все ли получилось, он заявил: «Я считаю, что да».

Альфа-Банк и «Билайн» «отдали» своих руководителей друг другу в советы директоров Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский вошел в совет директоров «Билайна», а глава «Билайна» Александр Торбахов — в совет директоров банка. Как пояснили в кредитной организации, это ускорит принятие компаниями решений по совместным проектам.

В декабре 2019-го Верхошинский рассказывал Forbes о своем переходе в Альфа-Банк. По его словам, он познакомился с Фридманом через «хорошего друга-хедхантера», который предложил организовать встречу с главой «Альфа-Групп». «От таких интересных встреч, наверное, не надо отказываться. И буквально через несколько дней я уже с Михаилом Маратовичем повстречался. Потом — с [председателем совета директоров Альфа-Банка] Петром Авеном. И где-то через месяц-полтора мы обо всем договорились», — говорил тогда Верхошинский.