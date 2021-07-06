Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский вошел в совет директоров «Билайна», а глава «Билайна» Александр Торбахов — в совет директоров банка. Как пояснили в кредитной организации, это ускорит принятие компаниями решений по совместным проектам.

Год назад Альфа-Банк и «Билайн» объединили свои компетенции и ресурсы в области больших данных. Партнеры выпустили дебетовую карту с кэшбэком и бесплатным обслуживанием «Кэшбэк 1-5-25» и кредитную карту «Билайн 100 дней без %» с готовым лимитом. «Обе карты можно оформить за минуту благодаря технологии Mobile ID», — подчеркивается в релизе.



«Мы планируем еще активнее расширять наше взаимодействие, теперь еще и на уровне советов директоров», — отметил генеральный директор ПАО «ВымпелКом» (мобильный бренд «Билайн») Александр Торбахов.

«Уже сегодня наше партнерство — выгодный бизнес, который принес Альфа-Банку сотни тысяч новых клиентов», — подчеркнул главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Ася ШАЛИМОВА