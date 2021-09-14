Доля российских крупных и средних предприятий, работающих в убыток, снизилась по итогам первого полугодия 2021-го на 6,5 п. п. до 28,8%, пишут «Известия» . Это рекордно низкий показатель с 2004 года, говорится в исследовании FinExpertiza. По данным экспертов, 71,2%, или 39,2 тыс. всех организаций (без учета малого бизнеса, банков, страховых компаний и госучреждений), получили прибыль в размере 13,27 трлн рублей. В результате совокупный «минус» составил 1,67 трлн рублей, а чистая прибыль российского бизнеса — 11,6 трлн, подсчитали аналитики.

Наименьшая доля убыточных компаний была зафиксирована в оптовой и розничной торговле (16%), сельском хозяйстве (21%), образовании (24%) и обрабатывающих производствах (25%). Среди компаний, которые занимаются водоснабжением и утилизацией отходов, 47,8% остались с убытком. Чуть лучше дела обстояли в сфере электро- и газоснабжения (44% компаний ушли в минус) и в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (41%). Далее по доле убыточных фирм следуют гостиничный бизнес и общепит, добыча полезных ископаемых, финансы, недвижимость и сфера культуры.

Более чем в половине российских регионов (49 из 85) доля убыточных предприятий оказалась выше, чем в среднем по России, говорится в исследовании. Больше всего компаний, ушедших в минус, было зафиксировано в Чукотском автономном округе (56%), Астраханской и Еврейской автономной областях (по 49%), а также Ненецком автономном округе (48,9%). В антирейтинг также вошли Калмыкия, Северная Осетия, Магаданская область и Забайкальский край. Среди лидеров по доле коммерчески успешных компаний оказались Вологодская область (78,8%), Чечня (78,6%), Белгородская (77,9%) и Воронежская области (77,8%), Санкт-Петербург, Татарстан, Ингушетия, Кировская (76,5%) и Московская области (76,4%), а также Чувашия (75,1%).

Эксперты: 15% российских промышленных компаний существуют в режиме «зомби» Бизнес не согласен с мнением, что компании в предбанкротном состоянии тормозят экономику, — безнадежное банкротное предприятие может получить вторую жизнь, если его перепрофилировать.

Регионы – лидеры по доле прибыльного бизнеса в основном представлены предприятиями сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также металлургическими компаниями — с финансовой точки зрения они очень удачно завершили первую половину 2021 года, отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. По словам старшего директора группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерины Можаровой, сильнее всего пострадали малые компании, которые не учтены в исследовании. Как отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова, по-прежнему непросто обстоят дела с частной предпринимательской инициативой и у небольших компаний, которые критически зависят от массового спроса и доходов населения.

Нарастить долю прибыльных компаний среднего и крупного бизнеса помогли три фактора, сообщил глава «Опоры России» Александр Калинин. В первую очередь в пользу этого сыграла благоприятная конъюнктура мировых рынков, которая позволила увеличить цены в металлургии, деревообрабатывающей промышленности и ряде других сфер. Во-вторых, большую роль сыграла внутренняя инфляция, а в-третьих — меры поддержки правительства, такие как льготные кредиты, а также соглашения о защите и поощрении капиталовложений.