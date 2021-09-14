Нехватка кадров, в частности в ресторанной сфере, может быть решена с помощью привлечения на работу пенсионеров, но необходимо индексировать их пенсии. Такое мнение высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Башкирию. Как ранее отмечал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов, заведениям общепита в РФ не хватает до 30% сотрудников из-за оттока мигрантов в период пандемии коронавируса.

«Во всех регионах, куда мы приезжаем, говорят о нехватке кадров. Это касается прежде всего оттока мигрантов. Кроме этого, после изоляции многие люди не вернулись: ушли в другие сектора работать, а кто-то на бирже труда по-прежнему. Проблему можно решить одним простым решением: индексировать пенсии для работающих пенсионеров», — сказал бизнес-омбудсмен.

Исследование: 80% работодателей хотят упростить наем мигрантов В России нехватку кадров испытывают 86% опрошенных работодателей.

По его словам, пенсионеры могут быть привлечены в ресторанный бизнес, но «сейчас они не идут туда, потому что не могут показать свои трудовые заработки: им выгоднее получать индексированную пенсию». «Если мы решим этот вопрос, то дадим возможность пенсионерам получать дополнительные доходы. И проблема нехватки кадров во многом будет решена», — заключил Титов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что Кабмин представил в срок «поливариантное видение» вопроса, окончательное решение будет принято позже.