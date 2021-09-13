Большинство (80%) работодателей в России заявили, что упрощение процедуры найма приезжих благотворно повлияет на рынок труда, говорится в исследовании сервиса «VK Работа». Больше половины (68%) работодателей поддержали инициативу разрешить устраивать мигрантов на работу до завершения оформления разрешений с перечислением в бюджет обеспечительного платежа, который будет возвращен в случае получения всех документов.

Инициативу дать работодателям право самим заниматься оформлением разрешений на работу и патентов для иностранцев при условии полной оплаты данных процедур работодателями не поддержали 64% опрошенных, а практикуют подобное всего 8%.

РТК обсудила упрощение трудоустройства мигрантов в России Члены российской трехсторонней комиссии рассмотрели проект, который упростит процедуру трудоустройства мигрантов в России, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Она провела заседание РТК по регулированию социально-трудовых отношений в формате видеоконференции.

В России нехватку кадров испытывают 86% опрошенных работодателей. Основной причиной оттока соискателей они назвали желание кандидатов часто менять текущую профессию на более высокооплачиваемую. Не связывают сложившийся дефицит кадров с оттоком мигрантов из РФ 68% респондентов.

Больше всего предприятия столкнулись с нехваткой продавцов в сфере розничной торговли и поваров в сфере общепита. По данным «VK Работа», в 2021 году увеличился спрос на специалистов сферы общепита и туризма (количество вакансий увеличилось на 7% и 18% соответственно по сравнению с прошлым годом). Вырос спрос на специалистов в сфере продаж (количество вакансий увеличилось на 64%).

Снижение соискательской активности привело к нехватке специалистов и увеличению заработной платы. Так, количество откликов соискателей на вакансии в сфере промышленности сократилось на 52% за год, что повлекло за собой увеличение заработной платы на 30%. Средняя заработная плата специалистов, связанных со сферой туризма, увеличилась на 42%. Количество откликов на вакансии в сфере строительства уменьшилось более чем в два раза (на 52%), а средняя зарплата увеличилась на 40%. В сфере логистики количество откликов на вакансии уменьшилось на 58% по сравнению с 2020 годом, зарплата выросла на 17%.