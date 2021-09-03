Более 21,1 млрд рублей будет направлено на единовременные выплаты в 10 тыс. рублей военным пенсионерам, средства на это предоставлены из резервного фонда правительства, говорится в сообщении на сайте Кабмина. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят гражданам, которые получают пенсию за военную или приравненную к ней службу.

Аналогичные выплаты уже начали получать «гражданские» пенсионеры, в том числе работающие, инвалиды и те, кто потерял кормильца. На это было выделено более 433,3 млрд рублей.

Правительство выделяет более 454 млрд рублей на единовременную выплату пенсионерам Правительство РФ выделило из резервного фонда 433,4 млрд рублей, которые будут направлены на единовременную денежную выплату пенсионерам. Соответствующее распоряжение , подписанное главой кабмина Михаилом Мишустиным, в понедельник размещено на сайте правительства.

Таким образом, общий объем средств на единовременные выплаты всем пенсионерам составит 454,4 млрд рублей. Деньги получат около 45 млн человек. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки.

«Для получения президентских выплат пенсионерам никаких действий совершать не нужно. Правительство приняло для этого все необходимые меры. Все должно быть просто и удобно для людей», — подчеркнул Мишустин. Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать эту работу под личным контролем.