Российские фондовые индексы на открытии торгов в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:06 мск индекс Московской биржи вырос на 0,07% — до 4 058,59 пункта, снижение индекса РТС составило 0,09% — до 1 753,02 пункта.

Главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев отмечает ухудшение настроения инвесторов на мировых рынках. «По состоянию на утро среды глобальные рынки не показывают единой динамики. Ключевые азиатские рынки двигаются разнополярно: китайский фондовый рынок снижается на фоне данных по замедлению темпов розничных продаж и промышленному производству в августе, в то время как корейские и индийские растут. Фьючерсы на американские и европейские индексы консолидируются на уровнях вчерашнего закрытия. Нефть Brent продолжает укрепляться, в то время как другое сырье не показывает единой динамики. <…> Полагаем, что текущая благоприятная конъюнктура на рынке нефти будет компенсирована слабонегативным фоном на глобальных рынках, в результате чего индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 4 030 — 4 060 пунктов», — написал Соловьев.

«В целом внешний фон сегодня не очень способствует покупкам акций широким фронтом. Американские фьючерсы торгуются лишь чуть выше уровня вчерашнего закрытия, и если фондовая Америка и сегодня снизится, то российский рынок акций не сможет противостоять данному негативу, у нас также пройдет волна фиксации прибыли», — прогнозирует главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.