Владельцы металлургических компаний и производителей удобрений предложили властям увеличить налог на прибыль вместо рассматриваемого повышения налога на добычу полезных ископаемых. С такой инициативой они выступили на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова и министра финансов Антона Силуанова, рассказали РБК три источника, близких к участникам встречи.

По мнению бизнесменов, планируемое повышение НДПИ не позволит развивать сложные проекты с небольшим содержанием металлов, и более справедливо будет поднять налог на прибыль. «Пусть платит тот, кто больше заработал», — указал один из источников РБК. Еще один отметил, что налог на прибыль может быть прогрессивным и зависеть от капзатрат бизнеса и выплачиваемых дивидендов: инвестиции будут его снижать, а высокие дивиденды — увеличивать.

До сегодняшней встречи вариант повышения НДПИ и другие возможные способы изъятия сверхдоходов у металлургов из-за быстрого роста мировых цен на их продукцию обсуждались, в частности, в Минфине.

По словам одного из собеседников РБК, Силуанов собрал все предложения для их представления председателю правительства Михаилу Мишустину. Среди других вариантов повышения налоговой нагрузки для металлургов и производителей удобрений, по словам главы Минфина, которые передал источник РБК, — повышение коэффициента ренты НДПИ с 3,5 до 5. Об этом предложении знает еще один собеседник РБК. Также обсуждается привязка НДПИ к выручке, что, по мнению бизнеса, делает его оборотным налогом, говорит источник, близкий к участникам совещания.

Кроме увеличения НДПИ есть предложение ввести и налог на дивиденды с учетом инвестиций, знает один из источников. Речь идет о прогрессивном налоге на дивиденды, зависящем от уровня инвестиций, как и в случае с предложением бизнеса о налоге на прибыль: чем выше дивиденды и ниже капвложения, тем выше будет налог.

В Минфине 16 сентября состоится совещание по налогам, куда приглашены налоговики крупных отраслевых компаний, там все эти варианты и проанализируют, говорит один из собеседников РБК.

Белоусов заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на 100 млрд рублей Деньги должны вернуться в бюджет, подчеркнул первый вице-премьер.

«Состоялся обстоятельный, конструктивный разговор представителей крупного частного бизнеса с первым вице-премьером Андреем Белоусовым и рядом министров. Похоже, что представители правительства нас внимательно выслушали, услышали ли они нас — покажет ближайшее время. Но то, что диалог наконец состоялся, — безусловно, позитивное явление», — сказал РБК представитель «Северстали», добавив, что о результатах встречи с соответствующими предложениями будет доложено Михаилу Мишустину 16 сентября.

По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, на фоне снижения цен на прокат, а значит, и на уголь, и на руду в скором времени, выплаты повышенного НДПИ могут стать для компаний избыточным бременем. Второй вызов, стоящий сегодня перед бизнесом, — это модернизация оборудования для соответствия растущим экологическим требованиям, что может потребовать масштабных инвестиций, отметил эксперт.

Вариант с налогом на прибыль выглядит более разумным и справедливым, но несет для государства риски, рассуждает Гришунин: если прибыль компании снизилась, то налог на нее падает вплоть до отрицательного, в то время как НДПИ платится независимо от финансовой ситуации в компании. Кроме того, по словам эксперта, налог на прибыль единый, а разделение его по отраслям может породить массу манипуляций с переходом из отрасли в отрасль. Государство также рискует столкнуться с манипуляциями в показателях прибыли за счет раздувания расходов, допускает он. Однако большинство металлургических компаний публичные, а это нивелирует риск, так как они заинтересованы в том, чтобы показывать инвесторам высокую прибыльность, заключает Гришунин.

Аналитики БКС ждут, что повышение налогов для компаний с нового года окажется менее значительным, чем размер текущих экспортных пошлин, с помощью которых власти планировали собрать около 160 млрд рублей за пять месяцев.

О том, что в правительстве рассматривают вариант повышения НДПИ с 2022 года, объявил президент России Владимир Путин в начале августа — спустя несколько дней после вступления в силу экспортных пошлин на черные и цветные металлы, которые будут действовать пять месяцев, до конца года.

НДПИ для производителей удобрений, а также руд черных и цветных металлов повысили с начала 2021 года в 3,5 раза. Но, по мнению Минфина, налог все еще недотягивает до уровня в мировой практике, где горная рента при добыче твердых полезных ископаемых составляет 3—5% от выручки горнодобывающих компаний, тогда как в России она не превышает 1—2%, писал «Коммерсант».

Возможность регулирования цен на металл российские власти обсуждали с декабря 2020 года. Тогда застройщики пожаловались на подорожание металлопроката и арматуры на 50% за месяц, а ФАС предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода. Цены на стальную продукцию росли вплоть до лета этого года, в настоящее время они незначительно снижаются.



В мае в интервью РБК Белоусов заявлял, что вследствие роста мировых и внутрироссийских цен металлурги резко увеличили свои доходы и «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд рублей. «[Они] конечно, понимают [что нужно будет возвращать]. У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — сказал тогда первый вице-премьер.