На фоне пандемии коронавируса российские металлургические компании в 2020 году увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью РБК .

«Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей», — сказал он.

По словам чиновника, эти деньги компании должны вернуть в бюджет в виде налога. «Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять (эти деньги) — такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот (100 млрд рублей. — Прим. РБК)», — добавил он. Это звучало и в послании президента, без указания точного размера сверхдоходов, которые должны быть возвращены в бюджет, указал Белоусов.

Три года назад Белоусов, будучи помощником президента, оценивал сверхдоходы металлургических компаний, производителей удобрений и газохимии более чем в 500 млрд рублей и предлагал их направить на выполнение майских указов. Тогда этот план трансформировался в программу стимулирования инвестиций в России.

По словам Белоусова, металлурги «конечно, понимают», что нужно будет возвращать в бюджет сверхдоходы. «У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — сказал он.

По его словам, единственная сложность — механизм изъятия этих сверхдоходов.

Классический способ борьбы с высокими внутренними ценами — экспортная пошлина либо ее производная, такая как демпфер. Но эти инструменты могут навредить конкуренции металлургов на внешних рынках. «Было бы странно, если бы мы своими действиями помогали нашим конкурентам (из других стран) делать то, что они собираются, собирая аргументы. Поэтому я думаю, что экспортные пошлины — это крайний случай», — сказал Белоусов. По его мнению, лучше не вводить экспортную пошлину, а повысить НДПИ.

В прошлом году правительство по инициативе Минфина увеличило в 3,5 раза выплаты по НДПИ при добыче сырья для удобрений, а также черных и цветных металлов за счет «рентного коэффициента». Большую часть из 54—56 млрд рублей дополнительных налогов заплатит «Норникель».

Первый вице-премьер напомнил, что Россия уже ввела экспортные пошлины на сырье для производства строительного проката — лом. Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле в конце мая приняла решение повысить минимальную экспортную пошлину на лом и отходы черных металлов с 45 до 70 евро за тонну.

С декабря 2020 года российские власти обсуждают возможность регулирования цен на металл. Тогда застройщики пожаловались на подорожание металлопроката и арматуры на 50% за месяц, а Федеральная антимонопольная служба предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода. После небольшой стабилизации в январе — феврале 2021 года рост цен на металл возобновился, а с ним и дискуссии в правительстве.

Минпромторг подготовил проект постановления «О внесении изменений в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка», в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта, расширив этот список рудой, стальной и медной продукцией, а также алюминием. Он сейчас проходит стадию обсуждения.



В ответ на это металлурги пообещали заключить прямые контракты с потребителями и предложили предоставить скидки для крупных госстроек, например БАМа и Транссиба.