Правительство направляет 10 млрд рублей дополнительных бюджетных средств на кредитование агросектора. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Кабмина.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о бюджетных инвестициях. Средства поступят в уставной капитал государственного Россельхозбанка – основного кредитора российских сельхозпредприятий.

«Это позволит банку нарастить объемы выдачи займов, в том числе в рамках льготных программ, предусматривающих субсидирование процентной ставки», — говорится в релизе.

В правительстве рассчитывают, что принятое решение поможет довести объемы кредитования аграриев-экспортеров в 2021 году до 196,8 млрд рублей, что в свою очередь послужит выполнению целей федерального проекта «Экспорт продукции АПК».