На фоне общемирового тренда по сокращению числа розничных отделений банков начала развиваться новая тенденция: офисы нового типа, без касс, со свободной планировкой и сотрудниками с планшетами, пишет «Коммерсант» . В России количество таких отделений превысило сотню, это лишь 0,5% от общего числа офисов банков, но к концу года доля должна вырасти в несколько раз.

Год назад сразу три крупнейших российских банка — Альфа-Банк, СберБанк и ВТБ — открыли первые офисы нового формата. С тех пор больше всего офисов нового типа открыл Альфа-Банк (60), за ним идут Росбанк (более 40), ВТБ (23), у СберБанка их почти два десятка. В новых офисах банки пересмотрели подход к управлению пространством, в частности у их сотрудников часто нет фиксированного рабочего места. Как рассказали в ВТБ, в новых офисах специалист с ноутбуком приглашает клиента на удобное место в зоне обслуживания или за столом рядом. «Не офис, а коворкинг, нет традиционной стойки, зато есть уютные зоны для обслуживания. Возможность трансформации пространства позволяет проводить мероприятия с клиентами», — добавили в Альфа-Банке. В новых офисах нет и привычных касс за бронированным стеклом, их заменяют устройства самообслуживания. В зависимости от нагрузки там стоит от трех до шести банкоматов.

«Обычно это офисы среднего размера, в которых работают пять — семь сотрудников и которые предоставляют самые широкие возможности для получения удаленных сервисов при помощи банкоматов и банковских терминалов», — рассказал заместитель директора по розничному бизнесу Росбанка Максим Лукьянович. В ВТБ работают виртуальные ассистенты, есть услуга видеообслуживания и другое.

В офисе нового поколения СберБанка также есть постаматы. Таким образом, это не только банк, но и магазин, офисы становятся местом продаж продуктов его экосистемы. Первые итоги показывают, что экосистемой заинтересовалось менее 8% клиентов от ежемесячного потока в офисах СберБанка. В частности, в 2020 году в его отделениях нефинансовые сервисы купили 3,7 млн клиентов, говорилось в отчете банка. Данных за 2021 год пока нет.

ВТБ планирует до конца 2021 года и вовсе открыть офисы без людей. Там будут и уже привычные картоматы, и видеобанкинг, с помощью которого можно будет получить консультацию и оформить сложный продукт, а также другие сервисы.