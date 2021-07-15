В последние годы на фоне развития дистанционных каналов российские банки закрывали свои отделения, но тренд изменился: банки вновь расширяют свои сети, правда, за счет новых форматов офисов, которые отличаются от старых безбарьерной средой, предварительной записью по времени и идентификацией с помощью смартфона, пишут «Ведомости».

Так, к 2023 году СберБанк планирует расширить сеть за счет более легкого формата присутствия с минимальным количеством сотрудников, в приоритете будет возможность пользоваться услугами через онлайн-банк, но в офисе, а ВТБ откроет 116 отделений в новом формате к концу этого года, к концу следующего — еще 262, заявил представитель госбанка; Газпромбанк увеличил свою сеть на 13%, открыв 48 новых офисов за минувший год и первое полугодие 2021 года (сейчас их 424, по данным ЦБ), рассказал его представитель.

Отмечается, что новый формат позволит клиенту самостоятельно осуществлять 80% операций в онлайн-банке, а менеджер будет выполнять роль консультанта, однако, по мнению директора департамента клиентского обслуживания и массовых продаж банка «Санкт-Петербург» Марины Гориловской, классические офисы по-прежнему нужны, чтобы решать серьезные финансовые вопросы лично, это связано с особенностями человеческой психологии, кроме того, существуют категории клиентов, которые предпочитают живое общение: это старшее поколение, а также премиум-клиенты, которым нужна индивидуальная консультация.

По данным ЦБ, за последние два года российские банки закрыли 2 300 своих точек, это около 8% от общего количества, а открывать отделение банка в отдаленных и малонаселенных регионах страны может быть затратно для финансовых организаций и не окупать себя, отмечает представитель Банка России.

В настоящее время ЦБ совместно с Минцифры России, ФСБ России и «Ростелекомом» прорабатывает возможность, которая позволит гражданам самостоятельно регистрировать свои данные в Единой биометрической системе (ЕБС) с помощью защищенного мобильного приложения и без посещения офиса банка, что существенно упростит и ускорит сбор биометрических данных в ЕБС, а также расширит количество субъектов, которые могут получать услуги дистанционно.