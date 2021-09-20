



Самозанятых в России все больше. Растут продажи через Интернет, и среди блогеров уже модно иметь легальный бизнес. Ранее мы рассказывали, как стать самозанятым за несколько минут. Этот выпуск Fingram — ответы на самые частые вопросы. Сохраняйте в закладки себе и делитесь с миром!

1. Какая система налогообложения у самозанятых?

Налог на профессиональный доход (НПД). Это специальный налоговый режим с льготной ставкой 4% с доходов от продажи товаров и услуг физлицам и 6% с доходов, полученных от юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Расходы при расчете налога не учитываются, платить его нужно со всей выручки.

2. Какие нужны документы для уплаты налогов?

Декларацию самозанятым представлять не нужно. Учет доходов ведется автоматически. Покупателя нужно указать при формировании чека в приложении «Мой налог». Ведение книги учета доходов не требуется. Также не требуется использование кассового аппарата, платежных терминалов и выдача квитанций об оплате.

3. С какого возраста можно стать самозанятым?

Самозанятым можно зарегистрироваться с 16 лет (с разрешения родителей).

4. Какие виды деятельности подходят для регистрации самозанятости?

Только те, что есть в перечне видов деятельности для самозанятости. В числе таких видов деятельности:

оказание косметических услуг на дому;

фото- и видеосъемка на заказ;

реализация продукции собственного производства;

проведение мероприятий и праздников;

юридические консультации и ведение бухгалтерии;

образовательные услуги;

сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок;

услуги по перевозке пассажиров и грузов;

строительные работы и ремонт помещений.

Например, это может быть мастер маникюра, водитель, логопед, копирайтер, художник, няня, сантехник, переводчик, дизайнер, швея, репетитор, таргетолог, флорист, юрист или организатор мероприятий. Главное, чтобы у человека, оказывающего такие услуги, не было наемных сотрудников.

5. Могут ли самозанятые перепродавать товары?

Нет. Самозанятыми могут быть только те, кто оказывает услуги самостоятельно, без привлечения других лиц, и те, кто продает товары и изделия собственного производства. Можно закупать материалы, но на выходе должен получиться совершенно другой продукт.

6. Кому нельзя регистрировать самозанятость?

Физлицам не разрешается вести свою профессиональную деятельность в интересах сторонних лиц по договорам комиссии, агентирования и поручения.

Также запрещено оказывать услуги по доставке товаров и приему платежей за товары в интересах сторонних лиц. Исключением является применение физическим лицом контрольно-кассовой техники, которая зарегистрирована продавцом. В этом случае можете заниматься доставкой как самозанятый.

Нельзя продавать подакцизные товары и те товары, на которые требуется маркировка (туалетная вода, духи, табачная продукция, алкоголь и так далее). Добыча и продажа полезных ископаемых для этого режима тоже под запретом.

7. Может ли неработающий пенсионер зарегистрироваться как самозанятый?

Да, может. Неработающие пенсионеры — это люди, которые не занимаются какой-то деятельностью, при которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию. Самозанятые такому страхованию не подлежат.

8. Можно ли быть официально устроенным и самозанятым одновременно?

Можно.

9. Как сменить деятельность или добавить новую услугу к самозанятости?

· Откройте приложение «Мой налог», зайдите в раздел «Прочее».

· Откройте «Профиль».

· Выберите «Виды деятельности».

· Из предложенного списка выберите новый вид деятельности. Если перестали чем-то заниматься, можете убрать услугу из списка.

Ограничения по количеству видов деятельности нет. Главное — не нарушать правила федерального закона № 422-ФЗ .

10. Как самозанятые могут принимать оплату от клиентов?

Есть три вида оплаты:

· Наличными. При этом нужно сразу зайти в приложение «Мой налог» и выписать там чек.

· Оплата на карту по ее номеру или по номеру телефона (через Систему быстрых платежей). Чек в приложении нужно выписать в тот момент, когда пришли деньги на карту. Если самозанятый не успел или забыл это сделать сразу, все равно важно выписать чек в этот же день.

· Оплата по ссылке через платежные системы, которые готовы работать с самозанятыми (Юkassa, Assist, Pay Master и так далее). При таком варианте придется платить комиссию с каждого платежа.

Оплату на сайте (интернет-эквайринг) самозанятым подключать нельзя. Для этого нужен статус ИП.

11. Что делать, если самозанятый превысил годовой доход в 2,4 млн рублей?

Если самозанятый заработал больше 2,4 млн рублей, то этот режим налогообложения отключается и человек уже не может применять его до конца года. Стоит задуматься об оформлении статуса ИП, либо с 1 января следующего года регистрироваться в приложении «Мой налог» заново.

12. Как самозанятому получить справку о доходах?

Справку о доходах можно получить через приложение «Мой налог». Она будет заверена электронной подписью ИФНС.

13. Могут ли самозанятые получать доход в иностранной валюте?

Да, самозанятые имеют право получать доходы в любой валюте. Но пересчитывать их в рубли нужно по официальному курсу ЦБ на дату поступления.

14. Может ли работодатель сотрудничать с уволенным работником как с самозанятым и экономить на взносах?

В рамках налогового режима НПД самозанятым нельзя работать с бывшими работодателями. Доход от работодателя в течение двух лет после увольнения не подпадет под специальный налоговый режим, поэтому никаких льгот по ставкам и взносам не будет. Это норма закона — подпункт 8 пункта 1 статьи 6.

15. Нужно ли самозанятому делать отчисления в Фонд соцзащиты населения?

По желанию, но период, за который взносов в ФСЗН не было, не включается в стаж работы.

16. Может ли самозанятый уйти в декретный отпуск или на больничный?

У самозанятых нет больничных, потому что они не платят взносы в Фонд социального страхования. Отпуск тоже оплачивать некому. Чтобы получать выплаты из ФСС во время болезни или декрета, можно самостоятельно подать заявление и оплатить ежегодный взнос, либо устроиться на работу и получать выплаты через работодателя.

17. Может ли самозанятый работать в нескольких регионах?

Законом не запрещается вести деятельность на территории нескольких субъектов РФ. В таком случае при регистрации необходимо указать регион преимущественного ведения деятельности.

18. Можно ли отказаться от самозанятости?

Конечно. Это можно сделать в приложении «Мой налог». Вы сразу перестаете быть плательщиком НПД и не сможете выдавать чеки, платить налоги. Снова зарегистрироваться в качестве самозанятого вы можете в этот же день.

19. Если не было дохода некоторое время, нужно ли платить налог?

У самозанятого нет фиксированных платежей и налогов. Если какое-то время не было дохода или самозанятый решил прервать деятельность, то за дни «простоя» ничего платить не надо.

20. Засчитывается ли пенсионный стаж самозанятым?

При самозанятости не засчитывается пенсионный стаж и не накапливаются баллы. Самозанятым дано право формировать пенсионные права в добровольном порядке, для этого нужно уплачивать взносы в Пенсионный фонд России по обязательному пенсионному страхованию (федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ ), суммы такие же, как у ИП. Делать это можно через приложение «Мой налог».

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

