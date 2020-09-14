



Бывает, обстоятельства или вдохновение подталкивают людей к новым источникам дохода. И, чтобы зарабатывать с чистой совестью, они оформляют самозанятость. Как это сделать? Элементарно.

1. В какой сфере вы специалист?

Определитесь с уровнем своей экспертности в той или иной сфере. Сделайте анализ предполагаемой ниши и просчитайте, какой доход планируете получать ежемесячно, нужны ли вам сотрудники.

Годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей (около 200 тыс. рублей в месяц). Иначе вам придется заплатить 13% на всю сумму дохода. Вы можете предоставлять услуги, выполнять работу, изготавливать изделия ручной работы и сдавать в аренду жилье. Все это — без сотрудников.

Если вы перепродаете товары, подакцизные и товары с обязательной маркировкой; сдаете в аренду нежилую (коммерческую) недвижимость; добываете и продаете полезные ископаемые; занимаетесь посреднической деятельностью по договорам поручения, комиссии, агентирования, доставкой товаров с приемом (передачей) платежей за них в интересах других лиц и не применяете зарегистрированную на продавца онлайн-кассу, то можете дальше этот текст не читать. Вы не сможете стать самозанятым.



2. С кем планируете работать?

Если ваши клиенты — физлица, то налог на профессиональный доход составит 4%, юрлица — 6%. Других обязательных платежей нет. Выдохнули. Кстати, взносов на пенсионное страхование тоже нет. Туда только в добровольном порядке. Если добровольно не хочется, пенсия будет только социальной и еще на пять лет позже, чем у остальных.

3. Какие нужны документы для уплаты налогов?

Декларацию самозанятым представлять не нужно. Учет доходов ведется автоматически. Покупателя нужно указать при формировании чека в приложении «Мой налог».

4. В чем отличие ИП?

ИП уплачивают взносы в пенсионный фонд и ФМС (в ФСС — по желанию). В год это около 41 тыс. рублей.

Стаж ИП засчитывается в счет пенсионного. Также ИП могут получить пособие по беременности, если платят взносы в ФСС.

Но отчетность ИП зависит от выбранного режима. Декларации — один раз в год для ИП на упрощенной системе налогобложения.

Зато для ИП почти нет ограничений в видах деятельности.

Но сумма налога для ИП зависит от выбранного режима.

ИП еще могут нанимать работников.

ИП, кстати, тоже могут перейти в статус самозанятого.

5. Где зарегистрироваться?

Можно дома за чашкой чая. Потребуются смартфон или компьютер и Интернет, из документов — паспорт и ИНН; данные учетной записи от госуслуг. Алгоритм интуитивно понятный: скачайте приложение «Мой налог», войдите (через госуслуги) или зарегистрируйтесь (по фото паспорта и селфи), следуйте предлагаемым шагам, привяжите банковскую карту. Можно зарегистрироваться и на сайте npd.nalog.ru или через банк. Все. Вы самозанятый!

Бонус: при регистрации в качестве самозанятого автоматически предоставляется налоговый вычет на сумму 10 тыс. рублей. Ставка 4% уменьшается до 3%, ставка 6% — до 4% до исчерпания этой суммы.

Плюс всем зарегистрированным самозанятым гражданам, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году, предоставляется дополнительный «налоговый капитал» («бонус») в размере одного МРОТ (12,13 тыс. рублей), за счет которого они смогут в этом году оплатить налог на профессиональный доход, а также задолженность и пени по соответствующему налогу. Он будет применяться автоматически, а неиспользованная в 2020 году часть этой суммы в 2021-м будет аннулирована.

Самозанятые могут привлекать контрагентов (организации, ИП, физлиц) для оказания разовых услуг. Чтобы избежать претензий налоговой, нужно заключать договоры оказания услуг, подряда. Договоры должны быть на разовые услуги, в них обязательно должны быть указаны конкретные результаты работ. Заключать договоры на регулярное выполнение каких-то услуг и без результата нельзя.

Самозанятому необязательно заключать письменный договор; если он оказывает физическому лицу или компании разовую услугу, ее стоимость не более 10 тыс. рублей и сделка исполняется сразу после обсуждения условий, то достаточно устной договоренности. Главное, выдать клиенту чек после оказания услуги. Это важно для учета финансовых поступлений и уплаты налога на профессиональный доход.

Самозанятость также можно совмещать с работой по трудовому договору.

Если вообще не хотите регистрироваться в статусе самозанятого, но оказываете услуги и получаете доход, то при обнаружении этого вам начислят за все незадекларированные доходы 13% НДФЛ, если вы резидент РФ. Если нерезидент, то 30%. По распечатке операций по счету, например. Также за неуплату налогов грозит штраф по статье 122 НК РФ, максимальный размер штрафа – 40% с суммы неуплаченного налога (с НДФЛ 13%). Еще есть статья 119 НК РФ (неподача декларации 3 НДФЛ) — 5% от неуплаченного налога за каждый месяц со дня, когда нужно было ее представить. Плюс штраф — не менее 1 000 рублей и не более 30% от суммы налога. Также — статья 14.1 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность) — штраф от 500 до 2 000 рублей.