Рост платформенной занятости (работа через агрегаторы и онлайн-сервисы) в условиях развития цифровых экосистем потребует пересмотра подхода к регулированию трудовых отношений — например, можно внедрить в законодательство новую форму «устойчивого партнерства» с минимальным пакетом соцгарантий для самозанятых, пишет «Коммерсант». Так считают эксперты Финансового университета при правительстве. В их исследовании отмечается, что действующая система не способна обеспечить социальные гарантии самозанятым, а перевод платформенных работников в штат негативно повлияет на рентабельность цифровых платформ.

При платформенной занятости цифровые платформы выступают посредниками между потребителями и работниками (исполнителями или поставщиками услуг — таксистами, курьерами, репетиторами и так далее). Платформа при этом не выступает работодателем в традиционном понимании.

Граждане смогут стать самозанятыми на маркетплейсах Идея заключается в том, чтобы маркетплейс мог обеспечить продавцов максимальным набором услуг, включая финансовые.

Авторы исследования указывают, что такие кадры не могут быть причислены к категории наемных работников, так как они более самостоятельны в выборе места работы, графика, количества исполненных задач или заказов. Они не могут выступать и как независимые подрядчики, так как зависят от условий работы платформы. Сейчас большинство таких граждан регистрируются как самозанятые, но это отдельный налоговый режим, он не является полноценной формой трудовых отношений.

По мнению авторов доклада, наиболее перспективна в этой сфере модель устойчивого партнерства или «зависимых подрядчиков» — она станет промежуточной формой трудовых отношений между работой по найму и фрилансом. Так, работники платформенных компаний в российской действительности формально останутся самозанятыми, но смогут рассчитывать на получение социальных гарантий от онлайн-платформы. Речь идет, например, о введении минимального размера оплаты труда, оплачиваемого отпуска, в том числе по уходу за детьми, оплаты сверхурочной работы, о пенсионных отчислениях. Пакет может отличаться в зависимости от национального или регионального законодательства, что позволит платформенным компаниям ограничить издержки.