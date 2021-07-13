Минпромторг обсуждает упрощение выхода предпринимателей на маркетплейсы и агрегаторы услуг, для этого рассматривается регистрация самозанятых прямо на торговой площадке, пишет «Коммерсант» . Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает оформлять такую регистрацию с помощью «Госуслуг», следует из ее письма в Минпромторг. Поправки вносятся в закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

По словам президента АКИТ Артема Соколова, идея заключается в том, чтобы маркетплейс мог обеспечить продавцов максимальным набором услуг, включая финансовые. Самозанятые при регистрации на маркетплейсах проходят проверку службы безопасности, аккредитацию, что отнимает время; упростив порядок, мы поможем ускорить их выход на площадку, добавил Соколов.

По данным Минэкономразвития, на 1 июня в России было около 2,4 млн зарегистрированных самозанятых. В Wildberries торгуют около 40 тыс. самозанятых, говорят в компании. Там поддерживают идею АКИТ. На «AliExpress Россия» самозанятых около 4 тыс., и большинство регистрируется в налоговой до выхода на маркетплейс, так как использует несколько каналов продаж, отметили в компании.

Количество самозанятых в России приблизилось к 2,4 млн С 1 июля 2020 года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим.

Управляющий директор «Авито Услуг» Артем Кумпель согласен, что регистрация самозанятого сразу на онлайн-площадке удобнее. По его словам, прорабатываются возможности интеграции с ФНС, чтобы самозанятые могли подтвердить, а в перспективе и получить свой статус на «Авито». Исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов считает, что цель предлагаемых нововведений — вывести на маркетплейсы из «серой» зоны «гаражных» производителей из соцсетей, которых, по разным оценкам, до 20 млн человек в России. Инициатива должна помогать мелким ремесленникам, которые не хотят утруждать себя самостоятельной регистрацией или внесением данных в «Госуслуги», но стремятся вести деятельность законно, считает гендиректор eBay на развивающихся рынках Илья Кретов.

Собеседник издания на рынке онлайн-ретейла не ожидает, что новая возможность сделает маркетплейсы существенно привлекательнее, поскольку уже сейчас регистрация самозанятого «занимает считаные минуты».