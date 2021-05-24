В Госдуме предлагают повышать лимиты доходов самозанятых, подлежащие льготному налогообложению, при условии, что у работника есть дети. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов, он направил письмо на имя главы Минфина Антона Силуанова, сообщает в понедельник RT со ссылкой на копию письма.

Депутат напомнил, что в октябре 2020 года все регионы России стали участниками эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональную деятельность». Благодаря этому самозанятые граждане могут пользоваться льготными налоговыми условиями, уплачивая налог по ставке 4% при работе с физлицами и 6% — при работе с ИП и юрлицами.

Также был установлен лимит ежегодного дохода — 2,4 млн рублей. Превысив его, самозанятый не может пользоваться льготным налоговым режимом до конца календарного года. Но, как отметил Власов, данный лимит не учитывает такой аспект, как наличие или отсутствие у самозанятого детей: многодетный самозанятый родитель, как и бездетный гражданин, вынуждены в равной степени выполнять условие о лимите дохода.

«В связи с вышеизложенным прошу вас оценить возможность увеличения лимита ежегодного дохода самозанятых, подпадающего под льготные налоговые условия, на 0,4 млн рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении у гражданина», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что число самозанятых в России превысило 2 млн.