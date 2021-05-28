Количество самозанятых граждан в России приближается к 2,4 млн, сообщила в пятницу директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ Инна Дадаян.

«Мы фиксируем, что сейчас уже количество самозанятых граждан приближается к 2 миллионам 400 тысячам, и наиболее популярными видами деятельности являются предоставление автомобильно-транспортных услуг, ремонт, строительство, также услуги в сфере красоты», — сказала она на круглом столе Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Страхование как инструмент поддержки самозанятых».

Дадаян, в частности, отметила необходимость дальнейшей проработки возможности социального страхования.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.