Количество жалоб клиентов на страховщиков за июль и август 2021 года увеличилось на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достигло 6,3 тыс, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России. Общее повышение произошло в основном за счет жалоб на ОСАГО: показатель вырос на 15,1% по сравнению с 2020 годом и достиг 4,8 тыс.

По данным пресс-службы регулятора, такой рост жалоб на страховщиков по сравнению с прошлым годом связан с повышением экономической активности граждан и увеличением числа купленных полисов летом 2021 года по отношению к периоду после ограничительных мер на фоне пандемии. При этом учащение жалоб произошло в основном за счет сегмента ОСАГО. По договорам обязательного автострахования за июль и август 2021 года в Банк России поступило 4,8 тыс. жалоб, что на 15,1% больше, чем за аналогичное время 2020-го.

Одна из основных причин — неверное применение КБМ из-за обновления АИС ОСАГО и изменения порядка расчета коэффициента. Кроме того, клиенты продолжают жаловаться на необоснованное расторжение договоров компаниями в одностороннем порядке. После выпуска Центробанком письма о недопустимости таких практик с июня 2021 года их число снизилось, однако за счет отложенного эффекта заявления все еще поступают, отметили в регуляторе. Там добавили: в случае выявления нарушений Банк России продолжает принимать меры к отдельным страховщикам.

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В Российский союз автостраховщиков (РСА) по ОСАГО потребители жаловались меньше. Так, за январь – август 2021 года клиенты подали 1 413 обращений, а за аналогичный период 2020 года — 2 422. Снижение произошло из-за уменьшения проблем с электронным оформлением договоров, отметили в организации.

В крупнейших страховых компаниях подтвердили, что наибольшее количество жалоб приходится на ОСАГО. Так, например, в Росгосстрахе 85% обращений связаны с полисами обязательного автострахования. Причем появился тренд на небольшое увеличение числа сообщений по досрочному прекращению договоров, сообщили в пресс-службе организации. Там отметили, что в основном это связано с предоставлением ложных сведений клиентами. По поступающим запросам из Центробанка компания зафиксировала рост общего числа жалоб примерно на 5% летом 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В «Югории» отметили небольшое снижение количества жалоб клиентов на ОСАГО — за лето 2021 года в организацию поступило 181 обращение, на 5% меньше, чем годом ранее. При этом 55% из них были связаны с неверным применением КБМ из-за перехода на АИС ОСАГО 2.0 — у некоторых страхователей стали неверно отображаться коэффициенты, сообщила заместитель генерального директора «Югории» Лусине Бундакова. Такие жалобы отдельно разбирает Российский союз автостраховщиков, чтобы восстановить клиентам КБМ.