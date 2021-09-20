Количество жалоб клиентов на страховщиков за июль и август 2021 года увеличилось на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достигло 6,3 тыс, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России. Общее повышение произошло в основном за счет жалоб на ОСАГО: показатель вырос на 15,1% по сравнению с 2020 годом и достиг 4,8 тыс.
По данным пресс-службы регулятора, такой рост жалоб на страховщиков по сравнению с прошлым годом связан с повышением экономической активности граждан и увеличением числа купленных полисов летом 2021 года по отношению к периоду после ограничительных мер на фоне пандемии. При этом учащение жалоб произошло в основном за счет сегмента ОСАГО. По договорам обязательного автострахования за июль и август 2021 года в Банк России поступило 4,8 тыс. жалоб, что на 15,1% больше, чем за аналогичное время 2020-го.
Одна из основных причин — неверное применение КБМ из-за обновления АИС ОСАГО и изменения порядка расчета коэффициента. Кроме того, клиенты продолжают жаловаться на необоснованное расторжение договоров компаниями в одностороннем порядке. После выпуска Центробанком письма о недопустимости таких практик с июня 2021 года их число снизилось, однако за счет отложенного эффекта заявления все еще поступают, отметили в регуляторе. Там добавили: в случае выявления нарушений Банк России продолжает принимать меры к отдельным страховщикам.
В Российский союз автостраховщиков (РСА) по ОСАГО потребители жаловались меньше. Так, за январь – август 2021 года клиенты подали 1 413 обращений, а за аналогичный период 2020 года — 2 422. Снижение произошло из-за уменьшения проблем с электронным оформлением договоров, отметили в организации.
В крупнейших страховых компаниях подтвердили, что наибольшее количество жалоб приходится на ОСАГО. Так, например, в Росгосстрахе 85% обращений связаны с полисами обязательного автострахования. Причем появился тренд на небольшое увеличение числа сообщений по досрочному прекращению договоров, сообщили в пресс-службе организации. Там отметили, что в основном это связано с предоставлением ложных сведений клиентами. По поступающим запросам из Центробанка компания зафиксировала рост общего числа жалоб примерно на 5% летом 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
В «Югории» отметили небольшое снижение количества жалоб клиентов на ОСАГО — за лето 2021 года в организацию поступило 181 обращение, на 5% меньше, чем годом ранее. При этом 55% из них были связаны с неверным применением КБМ из-за перехода на АИС ОСАГО 2.0 — у некоторых страхователей стали неверно отображаться коэффициенты, сообщила заместитель генерального директора «Югории» Лусине Бундакова. Такие жалобы отдельно разбирает Российский союз автостраховщиков, чтобы восстановить клиентам КБМ.
Страховые компании стали чаще расторгать договоры ОСАГО в одностороннем порядке, пишут «Известия», уточняя, что число таких жалоб в ЦБ в первом полугодии 2021 года выросло в 4,9 раза по сравнению с тем же периодом 2020-го. В пресс-службе регулятора отметили, что основная причина увеличения жалоб — применение рядом компаний недобросовестных практик.