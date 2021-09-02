Страховые компании стали чаще расторгать договоры ОСАГО в одностороннем порядке, пишут «Известия» , уточняя, что число таких жалоб в ЦБ в первом полугодии 2021 года выросло в 4,9 раза по сравнению с тем же периодом 2020-го. В пресс-службе регулятора отметили, что основная причина увеличения жалоб — применение рядом компаний недобросовестных практик.

В страховых организациях подтвердили, что расторгают договоры ОСАГО в одностороннем порядке, однако указали на уважительные причины для этого: клиенты предоставляют неполную или неверную информацию. В Центробанке же отметили, что в большинстве случаев жалобы граждан оказались обоснованными. Чаще всего расхождения в информации касались сведений о месте жительства собственника транспортного средства, цели использования автомобиля и данных о нем.

В конце апреля ЦБ направил участникам рынка письмо о недопустимости необоснованного досрочного расторжения ОСАГО. Компания имеет право прекратить договор только в случае представления клиентом ложных или неполных сведений, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска, то есть сильно влияющих на стоимость полиса. А данные о территории преимущественного использования определяются по месту жительства собственника, указанному в паспорте автомобиля или свидетельстве о его регистрации, либо в паспорте гражданина РФ, сказано в документе. После его публикации, с июня, число жалоб на расторжение договоров ОСАГО стало снижаться, отметили в Банке России.

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В первом полугодии 2021-го в «Росгосстрахе» аннулировали 10 тыс. полисов. При этом в последнее время число подобных случаев снижается: в январе за сообщение ложных данных компания расторгла 0,7% заключенных договоров, а в июле этот показатель уменьшился до 0,015%, рассказал директор департамента моделирования и анализа ПАО СК «Росгосстрах» Алексей Володяев.

По словам Володяева, неверно может быть указана цель использования транспортного средства, мощность двигателя и территория преимущественного использования. Так, например, не все автолюбители помнят, что ряд внедорожников относится к категории C, а микроавтобусы с числом сидячих мест свыше восьми — к D. Если ошибиться хотя бы на 1 лошадиную силу при указании мощности двигателя на пограничных значениях, то есть внести 100 вместо 101 или 150 вместо 151, такая ошибка повлияет на тарификацию, а значит, договор могут расторгнуть.

После либерализации тарификация в ОСАГО основана на крайне большом числе параметров, существенно влияющих на цену полиса, поэтому далеко не всегда получается выявить некорректные данные сразу. В дальнейшем выборочно проводятся углубленные проверки информации, указанной клиентом, а на их основании при расхождении сведений либо запрашивается доплата, либо расторгается договор — в случае нарушения закона потребителем, пояснил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов. Он добавил, что ежегодно компания заключает свыше 1,3 млн договоров ОСАГО, а доля расторжений не превышает 0,5% от этого числа, то есть примерно 6,5 тыс.