Средняя премия по ОСАГО за январь — июль 2021 года составила 5 562 рубля, что практически совпадает с размером средней премии за аналогичный период прошлого года (5 514 рублей). При этом совокупный размер выплат увеличился на 5%, с 77,58 млрд рублей до 81,6 млрд рублей. Это следует из предварительных данных Российского союза автостраховщиков (РСА) за семь месяцев 2021 года.

Общая сумма начисленных по обязательной «автогражданке» премий за январь — июль 2021 года составила 132,56 млрд рублей, что на 8% больше прошлогоднего показателя (122,33 млрд рублей). Почти на столько же увеличилось и количество заключенных договоров ОСАГО: оно составило 23,83 млн штук против 22,19 млн штук годом ранее.

За семь месяцев 2021 года было заявлено 1,08 млн убытков, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2020 года (0,91 млн). Количество урегулированных убытков выросло на 12%, с 1,16 млн до 1,03 млн штук. Совокупная сумма выплат за январь — июль 2021 года составила 81,59 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее (77,58 млрд рублей).

Средняя премия по ОСАГО остается неизменной рекордный срок, отметил президент РСА Игорь Юргенс. Он напомнил, что в январе 2019 года, после старта первого этапа реформы по индивидуализации тарифов, она снизилась на 5% и затем ни разу не демонстрировала роста, несмотря ни на кризис из-за коронавируса, ни на резко возросшую в 2020 году стоимость автозапчастей.

«Прошел почти год с начала второго этапа индивидуализации тарифов, и такую их динамику можно считать убедительным доказательством правильности избранного Банком России курса на смягчение регулирования тарифов, когда цена ОСАГО для автовладельца все более существенно зависит от степени его аварийности. Кроме того, в этом году мы увидели и заметный — сразу на 3,3 миллиона человек — рост количества водителей, не ставших в течение года виновниками ни одного ДТП. Это означает, что новая система тарификации не только позволяет сдерживать рост тарифов на ОСАГО, стимулируя конкуренцию между страховыми компаниями, но также и стимулирует безаварийное вождение. Уверен, что следующий этап реформы тарифообразования позволит закрепить и усилить эти позитивные результаты», — сказал Юргенс.