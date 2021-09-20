Четырехдневный марафон встреч металлургов с представителями правительства по поводу режима налогообложения добывающей отрасли вышел на финишную прямую: в субботу первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов провели совещание, где были подведены итоги обсуждения, пишут «Ведомости» , уточняя, что сторонам удалось в значительной степени сблизить свои позиции.

Силуанов и бизнес объявили о компромиссе: его опорной точкой стал объем конъюнктурных сверхдоходов отрасли, которые бюджет недополучил по итогам 2021 года; в 2022 году отрасль черной металлургии и коксующегося угля должна обеспечить 130 млрд рублей, цветная металлургия — 23 млрд рублей, минеральные удобрения — 10 млрд рублей.

На старте обсуждения изменения вариантов изъятия бизнес предлагал сделать это через налог на прибыль, но правительство склонялось к корректировке режима налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а по поводу изменения налога на прибыль у властей были другие планы; в итоге компании ждет и повышение НДПИ, и введение дифференцированной шкалы по налогу на прибыль, он будет выше для тех, кто формирует дивидендную политику в ущерб капитальным вложениям.

Конкретные ставки налогов предстоит еще согласовать, однако, по словам участника встречи, Белоусов рекомендовал крупнейшим налогоплательщикам максимально детально проработать свои предложения по учету различных нюансов будущих режимов: чем полнее окажется компромисс, тем выше вероятность, что именно он будет одобрен на высшем уровне, уточнил собеседник ход совещания; аналогичное впечатление осталось и у другого источника, который был на встрече.

Сейчас базой для НДПИ выступает, по сути, себестоимость, либо с тонны добытого материала платится фиксированная величина, основная идея новой версии НДПИ — привязка налога к мировым котировкам на сырье; при этом сама ставка налога с высокой долей вероятности будет плавающей, именно этот вариант сейчас рассматривается как базовый, заявил близкий к правительству собеседник, знакомый с ходом совещания.