Минфин предлагает повысить налог на прибыль на 5—10 процентных пунктов, до 25—30%, для тех компаний, которые за пять предшествующих лет платили больше дивидендов, чем инвестировали. Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с предложениями ведомства. Но, по их словам, в документах Минфина не уточняется, каких именно отраслей они могут коснуться.

В марте президент Владимир Путин призвал собственников крупных российских компаний инвестировать большую часть средств внутри страны. По его мнению, вместо того чтобы выплачивать дивиденды и размещать средства в «тихих гаванях», российские компании должны «направить их на развитие собственных или новых бизнесов внутри России». И перед правительством сейчас стоит задача по созданию благоприятных условий для такого внутреннего инвестирования, добавил он.

Дифференциация ставки налога на прибыль рассматривается в Минфине как дополнение к корректировке налога на добычу полезных ископаемых для металлургических компаний и производителей удобрений, говорят собеседники РБК. НДПИ предлагается корректировать с привязкой к биржевой цене и объему добытой железной руды, коксующегося угля, апатитового концентрата, калия, никеля, меди, платины и палладия.

Минфин предложил привязать НДПИ к ценам на международных биржах У властей есть несколько вариантов в качестве мер по изъятию сверхдоходов граждан, в частности, рассматриваются фронтальное повышение налога на добычу полезных ископаемых, установление прогрессивной шкалы по налогу на прибыль и «перепривязка» НДПИ к уровню выручки, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные участников встречи с первым вице-премьером Андреем Белоусовым и министром финансов Антоном Силуановым.

Два источника РБК в крупных металлургических компаниях говорят, что не исключена и комбинация обоих вариантов — повышения НДПИ и налога на прибыль. По их словам, цель — привлечь в бюджет дополнительно 250—300 млрд рублей в 2022 году.

Согласно предлагаемой Минфином формуле, если компании направили на капвложения больше средств, чем на дивиденды, за последние пять лет, то налог на прибыль для них остается прежним — на уровне 20%. Он вырастет до 25% для компаний, у которых дивиденды превышают инвестиции, но не более чем в два раза, и до 30% — для компаний, чьи дивиденды более чем вдвое превышают инвестиции.

Размер увеличения налога на прибыль определяется по окончании налогового периода, средства зачисляются в федеральный бюджет.

Исключение сделано только для госкорпораций и их «дочек», а также компаний, в которых доля государства составляет более 50%.

Под исключение также могут попасть «дочки» российских холдингов (доля участия российской компании в них должна быть не менее 50%) при условии, что за последние пять лет выплаты дивидендов акционерам холдинговой компании не превышают 50% объема дивидендов, которые она сама получает от своих «дочек». Этот пункт позволяет не рассчитывать налог с добывающих «дочек» крупных компаний, чтобы миновать двойное налогообложение, отмечает аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин.

По словам Смолина, если правительство одобрит подобную схему повышения налога на прибыль, то увеличенную ставку будут вынуждены платить прежде всего сталелитейные компании, которые последние годы направляли на дивиденды почти весь свободный денежный поток, а инвестировали меньше. А, например, алюминиевой компании UC Rusal, которая не платит дивиденды, повышение налоговой нагрузки не коснется, отметил он.



Тем не менее для металлургов повышение ставки налога на прибыль менее болезненно, чем вариант с корректировкой НДПИ, поскольку базой для его расчета является доналоговая прибыль, а для НДПИ — выручка, отметил Смолин.