У властей есть несколько вариантов в качестве мер по изъятию сверхдоходов граждан, в частности, рассматриваются фронтальное повышение налога на добычу полезных ископаемых, установление прогрессивной шкалы по налогу на прибыль и «перепривязка» НДПИ к уровню выручки, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные участников встречи с первым вице-премьером Андреем Белоусовым и министром финансов Антоном Силуановым.

Так, наиболее простой из перечисленных вариантов – фронтальное повышение налога на добычу полезных ископаемых: в прошлом году рентный коэффициент был повышен до 3,5, сейчас рассматривается его доведение до 5, другой вариант – установление прогрессивной шкалы по налогу на прибыль: повышающий коэффициент будет установлен в зависимости от уровня инвестиций и дивидендов; чем выше будет пропорция в пользу выплат акционерам из чистой прибыли, тем выше будет ставка.

Третий вариант – наиболее экстремальный для предпринимателей, который был единогласно ими раскритикован: «перепривязка» НДПИ к уровню выручки (сейчас уровень налога зависит от стоимости добытой руды); бизнес просил не трогать НДПИ и временно – на один год – повысить ставку налога на прибыль, а затем более взвешенно провести системную корректировку.

Но уже после встречи представители компаний – участников совещания получили от Минфина документ об основных направлениях корректировок налогообложения отдельных отраслей; сейчас уровень НДПИ в целом зависит от стоимости добытого сырья (формула отличается в зависимости от вида ископаемого, но в целом она ориентирована, как правило, на себестоимость руды), теперь предлагается привязать налог к рублевой биржевой цене и объему добытой руды.

В документе Минфина таким образом переформатирована концепция НДПИ для черной металлургии, минеральных удобрений, цветных металлов, а также угля; к каждому виду ископаемого прилагаются биржевые бенчмарки, например, для черной металлургии ими служит индекс Iron Ore Fines 62% Fe spot China (именно на таком варианте будет настаивать Минфин на совещании в правительстве, уточнили источники).