Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Республиканскому Кредитному Альянсу» на уровне «ruB» и сохранило «стабильный» прогноз по рейтингу, сообщается в релизе агентства.

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен низкой оценкой рыночных позиций банка, адекватной позицией по капиталу при низкой рентабельности бизнеса, удовлетворительной оценкой качества активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняют аналитики «Эксперт РА».

Как напоминают в агентстве, «Республиканский Кредитный Альянс» — небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), размещении средств на межбанковском рынке, а также выдаче банковских гарантий. Головной офис расположен в Москве, обособленные подразделения отсутствуют.

Аналитики отмечают, что низкая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса кредитной организации на российском банковском рынке в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования (20 заемщиков-юрлиц и 42 заемщика-физлица на 1 июля 2021 года). Кроме того, давление на оценку конкурентных позиций банка оказывает отсутствие офисной сети и ограниченная география деятельности. Агентством отмечается адекватная диверсификация бизнеса банка. Величина активов, приходящихся на стороны с признаками аффилированности с банком, по оценкам агентства, находится на невысоком уровне.

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (на 1 августа 2021 года Н1.0 был равен 40%, Н1.2 составил 38%), что обуславливает его высокую устойчивость к реализации кредитных рисков (на 1 августа 2021 года буфер абсорбции убытков выдерживает потенциальное обесценение до 34% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Рентабельность бизнеса банка оценивается как слабая (за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила 2,6% против 4,5% за аналогичный период годом ранее). При этом уровень операционной эффективности банка оценивается как приемлемый (за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года NIM составила 8,1% за счет высокой доли текущих и расчетных счетов в пассивах банка, показатель CIR — около 65%). Концентрация крупных кредитных рисков оценивается как умеренно высокая (на 1 августа 2021 года отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 49%, максимальный кредитный риск на одного заемщика к нетто-активам достигал 7,5% в июле).

«Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам бизнеса и направлениям деятельности банка. Давление на оценку бизнес-процессов оказывает в том числе недостаточная независимость корпоративных процедур и управленческих решений от бенефициаров банка, продолжительное сотрудничество с одной аудиторской компанией, а также невысокий уровень диджитализации, что может ограничивать конкурентные позиции банка в долгосрочной перспективе», — говорится в сообщении.