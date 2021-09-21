Промсвязьбанк в 2022 году планируется докапитализировать на сумму 13,7 млрд рублей, следует из материалов к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В рамках государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» предусматривается направить на взнос в уставный капитал Промсвязьбанка в целях его докапитализации («капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности») 13,73 млрд рублей.

Ранее о возможной докапитализации Промсвязьбанка за счет бюджетных средств в 2021 году говорил на площадке форума «Армия-2021» в конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев.

Промсвязьбанк определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.