Промсвязьбанк (ПСБ) — опорный банк оборонно-промышленного комплекса — может быть докапитализирован до конца 2021 года, сумма обсуждается. Об этом на площадке форума «Армия-2021» заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Я ожидаю, что в этом году государство окажет дополнительную поддержку «Промсвязи» (ПСБ) в виде его дополнительной капитализации. Цифры пока обсуждаются, не хотелось бы их называть. Но я очень надеюсь, что в этом году бюджетная ситуация нам позволит такую операцию произвести», — сообщил Моисеев.

По его словам, обсуждается продление специальной линии ликвидности для кредитной организации. «Сейчас мы ожидаем, что правительство поддержит наше предложение по продлению специальной линии ликвидности, которую казначейство представило ПСБ, которая также используется на финансирование оборонного комплекса», — отметил Моисеев.