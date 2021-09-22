МТС Банк обновил совет директоров. Как следует из релиза кредитной организации, новый состав совета был утвержден на внеочередном общем собрании ее акционеров 10 сентября.

В новый совет директоров вошли представители топ-менеджмента материнской компании банка — ПАО «МТС», а также внешние независимые директора. Количественный состав совета остался прежним — девять человек.

Свои места в совете директоров сохранили председатель комитета по назначениям и вознаграждениям МТС Банка Наталия Евтушенкова, председатель комитета по аудиту Галина Левыкина, а также Вячеслав Николаев, Всеволод Розанов, Илья Филатов. Новыми членами совета стали Александр Горбунов, Ирина Павлова, Карл-Олав Шайбле, Дуглас Гарднер. Из состава совета директоров вышли представители топ-менеджмента ПАО «МТС» Инесса Галактионова, Андрей Каменский, Ольга Зиборова и независимый директор Ирэн Швакман.

«МТС Банк стремится соответствовать лучшим практикам на рынке и повышать качество корпоративного управления, поэтому в совет директоров теперь входят четыре независимых директора вместо двух ранее, что составляет почти половину совета. Кроме того, новые члены совета директоров обладают значительной экспертизой в части управления финтех-проектами и публичными банками, поэтому МТС Банк рассчитывает на поддержку совета директоров в реализации стратегии, развитии в цифровой среде и работе на рынках капитала», — комментируют в финучреждении.

Как уточняется, статус членов совета директоров был определен на его заседании 17 сентября. Независимыми директорами признаны Левыкина, Павлова, Шайбле и Гарднер. Неисполнительные директора — Николаев, Горбунов, Евтушенкова, Розанов. Председатель правления МТС Банка Илья Филатов является исполнительным директором.



На заседании совета 17 сентября также были приняты решения переизбрать его председателем президента МТС Вячеслава Николаева, а также избрать заместителем председателя совета директоров банка члена правления, вице-президента по стратегии и развитию МТС Александра Горбунова, сообщается в релизе.