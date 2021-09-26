В мобильном приложении «Зенит Онлайн» появилась возможность просмотра фотографий нарушения ПДД, зафиксированного камерами видеонаблюдения. С помощью новой функции клиенты могут проверить правомерность начисления штрафа, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Для получения услуги клиенты оформляют подписку в разделе «Штрафы и налоги». Для запроса фотографий требуется указать данные водительского удостоверения или свидетельства регистрации транспортного средства, а также УИН постановления либо выбрать штраф из списка доступных для оплаты.

«В «Зенит Онлайн» отображается вся информация по штрафу: номер и дата постановления, сумма начисления, в том числе со скидкой, срок оплаты и другая информация. Оплатить штраф можно моментально. Банк «Зенит» не взимает комиссию за услугу. Подписки в «Зенит Онлайн» позволят в будущем проверить наличие штрафов — клиенту достаточно будет зайти в мобильное приложение», — говорится в релизе.

