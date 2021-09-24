В России зафиксировали резкий рост выдачи кредитов населению, пишут «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Так, в июле — сентябре показатель стал выше прошлогоднего в аналогичный период на 19,6%, а увеличение по займам без ипотеки и автокредитов еще больше — на 36%.

Тенденцию подтвердили в Национальном бюро кредитных историй: число заявок на займы в июле — августе 2021 года повысилось на 33,6% по сравнению с тем же временем 2020-го. По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, одна из причин такого увеличения — пониженный спрос на кредиты на фоне пандемии в 2020 году.

При этом, по мнению генерального директора «Эквифакса» Олега Лагуткина, рост объемов выдачи ссуд населению продолжится и перед новогодними праздниками составит минимум 20%, несмотря на введенные в последние месяцы ограничения со стороны ЦБ. Он отметил, что наибольший спрос россиян придется на потребительские и POS-ссуды, а в условиях незначительного повышения реальных располагаемых доходов населения и нынешнего уровня инфляции заемщики будут отдавать предпочтение собственному потреблению, и только по остаточному принципу — на обслуживание долга, уверен эксперт. Ранее на фоне снижения ставок потребители могли рефинансировать кредиты и снизить нагрузку, однако сейчас этот путь недоступен из-за неоднократного повышения ключевой ставки.

Банки также ожидают роста спроса россиян на ссуды во второй половине 2021 года на фоне слабого ужесточения условий кредитования, видно по результатам исследования Банка России. Показатели увеличиваются, несмотря на повышение ЦБ макропруденциальных надбавок по необеспеченным займам 1 июля и 1 октября 2021 года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме предупреждала, что быстрое повышение необеспеченного потребительского кредитования разгоняет инфляцию.

В банках из топ-30 подтвердили увеличение спроса россиян на ссуды во втором полугодии 2021 года. С июля потребительское кредитование выросло уже на 30%, а ипотека прибавила 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, рассказал директор розничных продуктов ДОМ.РФ Евгений Шитиков. Причем потенциал для дальнейшего повышения сохраняется, подчеркнул он. Спрос населения на ссуды восстановился еще в прошлом году и продолжает расти, сообщили в пресс-службе ПСБ. Там уточнили, что количество заявок на кредитные карты во втором полугодии 2021 года увеличилось на 10%, а на потребительские займы — на 60%.

В крымском РНКБ рост выдач потребительских кредитов за этот период составил 10%, а по ипотеке достиг 37% по сравнению с соответствующим временем 2020 года. Портфель займов физлиц в банке оказался на уровне 86,8 млрд рублей, сказали там. В компании ожидают рост спроса клиентов на ссуды на 10–15% к концу года. На потребительскую активность значительно повлиял рекордно низкий уровень ставок, отложенный спрос, сформировавшийся после ограничений прошлого года, и завершение льготной ипотечной госпрограммы в ее прежнем формате, считают в пресс-службе ВТБ.