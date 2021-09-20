Количество новых выданных кредитных карт в августе 2021 года составило 1,07 млн единиц, что на 25,2% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 5%.

Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (72,2 тыс. ед.), Московской области (56,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (41 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (40,4 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (34,7 тыс. ед.).

Рост выдачи новых кредитных карт в августе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен в большинстве регионов страны. Самую серьезную динамику роста продемонстрировали Москва (+12,6%) и Санкт-Петербург (+11%), Иркутская (+10,3%) и Нижегородская (+8,5%) области, а также Красноярский край (+8,3%). В ряде регионов выдача новых кредитных карт в августе немного сократилась, в том числе в Пермском крае (-0,5%), Челябинской области (-0,3%) и Ставропольском крае (-0,3%).