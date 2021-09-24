Портфель ESG-кредитов российских банков достиг 400 млрд рублей, но устойчивое развитие пока остается прерогативой лидеров банковского рынка. К такому выводу пришло рейтинговое агентство «Эксперт РА», опубликовавшее тематическое исследование .

Аналитики провели анкетирование более чем 100 банков с целью определить, на каком этапе находится внедрение принципов устойчивого развития (ESG, Environmental, Social, and Corporate Governance, — относится к окружающей среде, социальным вопросам, внутрикорпоративным отношениям. — Прим. Банки.ру) в российский финансовый сектор.

Проведенный анализ показал, что ESG-повестка активно развивается только в крупных кредитных организациях. Так, почти треть банков из топ-20 уже ввели KPI (показатели эффективности) на ESG-метрики в своих кредитных и инвестиционных процессах. Ожидается, что к концу 2021 года доля таких кредитных учреждений достигнет 50%.

ESG-оценку заемщиков внедрила только треть крупнейших игроков рынка. На 1 июля объем портфеля ESG-кредитов корпоративным заемщикам составил порядка 400 млрд рублей, но не менее 96% было сформировано системно значимыми кредитными организациями. Порядка 70% данных кредитов пришлись на энергетику (в том числе атомную), 14% — на так называемую «зеленую» металлургию, 7% — на добычу полезных ископаемых. «Из-за недавнего старта ESG-финансирования в России отраслевая концентрация в ESG-портфелях банков является высокой: в среднем на две крупнейшие отрасли приходится 89% портфеля», — указывают в «Эксперт РА».

Утверждены критерии для «зеленого» финансирования в России В России завершается подготовка нормативной базы для запуска системы льготного финансирования «зеленых» проектов и инициатив в сфере устойчивого развития. Критерии отбора таких проектов утвердил своим постановлением председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Уточняется, что устойчивые метрики собираются внедрить в свои скоринговые модели до конца текущего года только 10% банков. Еще 20% опрошенных только планируют это сделать, однако не могут указать конкретные сроки.

Банки за пределами топ-20 собираются включиться в процесс ESG-трансформации только со следующего года. Так, утвержденные стратегии устойчивого развития либо экологические политики по итогам текущего года будут у 15% банков-респондентов, а 62% планируют внедрить данные документы в 2022-м и позднее. Хуже обстоят дела в банках с KPI на устойчивые инвестиции, которые будут внедрены только у 4% респондентов по итогам 2021-го, при этом 46% банков видят введение подобных практик целью на последующие годы, а оставшаяся половина опрошенных на данный момент вообще не рассматривает включение таких KPI в свои политики. «В то же время доля среди топ-20 банков, у которых будут утверждены KPI на инвестиции в устойчивые инструменты, к концу 2021 года достигнет 40%, что с учетом объема их торговых книг создаст дополнительный спрос на «зеленые» и социальные облигации на финансовом рынке», — пишут аналитики.

Большинство респондентов указывают на необходимость поддержки процесса ESG-трансформации банковского сектора со стороны государства. Наиболее актуальной мерой банки считают льготы при резервировании и снижение риск-весов по ESG-кредитам (57% опрошенных), а также налоговые льготы для проектов, отвечающих критериям ESG (30%). При этом за введение единой таксономии проголосовали менее 10% респондентов: по мнению экспертов, это может свидетельствовать о наличии опасений, что строгие критерии отбора ESG-проектов только снизят мотивацию игроков банковского рынка.

