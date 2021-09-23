В России завершается подготовка нормативной базы для запуска системы льготного финансирования «зеленых» проектов и инициатив в сфере устойчивого развития. Критерии отбора таких проектов утвердил своим постановлением председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

В документе прописаны конкретные параметры, при достижении которых на реализацию «зеленого» или адаптационного проекта можно привлечь льготное финансирование через специальные облигации или займы. В правительстве напоминают, что «зеленые» проекты должны соответствовать целям международных документов в области климата и устойчивого развития. К адаптационным (переходным) проектам такие требования не предъявляются, но они не должны противоречить российским приоритетам в сфере экологии.

«Зеленый» проект может быть запущен в сферах обращения с отходами, энергетики, строительства, промышленности, транспорта, водоснабжения, сельского хозяйства, сохранения биоразнообразия и окружающей среды. По каждому направлению разработаны конкретные качественные и количественные критерии. «Например, изделия из биоразлагаемых материалов не должны приводить к образованию микропластика, а новым системам уличного освещения полагается потреблять на 20% меньше электроэнергии, чем их аналогам», — указывают в Кабмине.

Для адаптационных проектов предусмотрено пять направлений: инфраструктура, энергетика, промышленность, транспорт, сельское хозяйство. В числе критериев — ограничения на выбросы CO₂ при добыче газа, нормативы по восстановлению кислотно-щелочного баланса почв, применение технологий улавливания и хранения парниковых газов, использование фторидных технологий при извлечении редкоземельных металлов.

Этим же постановлением утверждаются требования к системе верификации проектов устойчивого развития. В них прописаны процедуры, необходимые для корректной оценки того или иного проекта, перечень подлежащих проверке документов, требования к компаниям (верификаторам), готовящим заключения.



«Принятое постановление поможет установить единые критерии для «зеленых» и адаптационных проектов, позволит сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты», — отмечают в Кабмине.