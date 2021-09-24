В России сокращается количество микрофинансовых организаций. К такому выводу пришли эксперты СберБанка на основании анализа данных картографического сервиса 2ГИС (входит в экосистему «Сбера»).

Согласно результатам исследования, за последние четыре года количество офисов, выдающих микрокредиты, в 15 российских городах-миллионниках сократилось на 30%. Значительнее всего — в Москве (на 43%), Самаре (на 42%) и Санкт-Петербурге (на 39%). Самые низкие темпы сокращения офисов МФО зафиксированы в Волгограде, Уфе и Новосибирске.

Наибольшего распространения точки выдачи микрозаймов достигли в 2017 году — тогда суммарное количество легально работающих офисов МФО в 15 крупнейших городах страны превышало 2 260. Однако с сентября 2017 года по сентябрь 2021 года количество офисов сократилось до 1 590.

Эксперты отмечают, что уход с рынка многих МФО связан с вводом ограничений на законодательном уровне и общим падением спроса на подобные услуги.

«Сейчас кредиты на разные суммы и цели легко оформляются в мобильных приложениях банков, посещать для этого офисы нет необходимости. В этом смысле темпы сокращения количества офисов МФО, особенно в Москве, не удивляют — столица отличается высоким ритмом жизни и стремлением максимально экономить время. С другой стороны, уход с рынка многих МФО связан с вводом ограничений, с помощью которых правительство стремится не допустить роста доли необеспеченных кредитов. Например, вступившие в силу в 2019 и 2020 годах правила ввели для МФО необходимость учитывать предельную долговую нагрузку заемщика, запретили требовать выплаты суммы по процентам, превышающей 150% от величины займа», — прокомментировал ситуацию вице-президент СберБанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.