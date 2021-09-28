Банк «Зенит» предлагает представителям малого и среднего бизнеса открыть новый счет с идентификатором платежей для контрагентов. Предложение актуально для предпринимателей с большим оборотом входящих платежей от подрядчиков, уточняется в релизе кредитной организации.

Теперь клиенты из сегмента МСБ могут закрепить специальный код за любым контрагентом, счетом, договором. Это поможет оптимизировать затраты на ведение бухгалтерского учета и автоматизировать обработку входящих платежей, поясняют в «Зените».



«Новый счет с идентификатором позволяет безошибочно определять назначение платежей в автоматическом режиме и ускорить оборачиваемость дебиторской задолженности. Также он помогает повысить качество управленческой отчетности и контролировать расходные операции дочерних компаний», — комментирует руководитель блока МСБ банка «Зенит» Дмитрий Дьяков.