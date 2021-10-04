«Сбер» увеличил список стран, в которые можно мгновенно отправить деньги через приложение «СберБанк Онлайн». Мгновенное получение наличных в офисах Western Union теперь стало доступно еще в 11 странах Восточной Европы: Сербии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Румынии, Хорватии, Македонии, Словакии, Словении, Албании, Польше.



«Отправить деньги с карты «Сбера» можно через мобильное приложение «СберБанк Онлайн» в разделе «Переводы за рубеж». Для отправки нужно указать полное имя получателя и его номера телефона, а также страну получения», — поясняется в сообщении.

Деньги можно получить в пунктах обслуживания Western Union по паспорту и десятизначному контрольному номеру, который получат отправитель и получатель на телефон.

Комиссия за перевод составит 1%, но не менее 30 рублей вне зависимости от страны назначения, максимальная сумма перевода — 100 тыс. рублей или эквивалент в валюте.

Ранее мгновенное получение наличных в офисах Western Union было доступно в 21 стране: Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Молдове, Монголии, Туркменистане, Украине, во Вьетнаме, Гонконге, Израиле, Латвии, Литве, Макао, Турции, на Филиппинах, в Чехии, Эстонии.