Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ улучшил условия кредитования по ряду программ для компаний малого бизнеса. По программе «Бизнес-Ипотека» минимальная ставка по кредиту снижена до 3%. Приобрести недвижимость предприниматели теперь могут с первоначальным взносом от 15%. Максимальный размер кредита увеличен с 50 млн до 100 млн рублей. До 3% снижена минимальная ставка в рамках программы «Рефинансирования кредитов», обеспеченных залогом недвижимости, а получить кредит на развитие бизнеса можно по ставке от 5%.

«Золотая корона» предоставит мигрантам возможность отправлять переводы на родину в кредит с 11 октября. На старте они смогут получать небольшие суммы в диапазоне от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Проценты не будут начисляться 21 день, затем ставка составит 1% в день, при этом на первоначальном этапе кредит будет доступен во всех салонах «МегаФона», в планах — сделать услугу доступной во всей инфраструктуре «Золотой короны»; займы предоставит микрокредитная компания «Страна экспресс», в дальнейшем возможно подключение новых партнеров. Сама система платежных сервисов будет зарабатывать на продукте так же, как на обычном переводе, — за счет комиссии (базовая ставка — 1% от суммы платежа, но не более 1 тыс. рублей, 20 долларов или 15 евро); для оформления перевода в долг понадобятся паспорт и документ, дающий право на пребывание в России, — миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство. На рассмотрение заявки будет уходить не более десяти минут; основным критерием оценки заемщика станет история его взаимодействия с «Золотой короной».

Банк «Санкт-Петербург» с 4 по 10 октября проводит неделю распродаж. Специальные условия ждут клиентов банка и в сфере потребительского кредитования. Кредиты «Зарплатный» и «Классический» в праздничную неделю будут выдаваться по ставке от 7,9% годовых.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

МСП Банк снизил процентную ставку до 12% годовых для самозанятых по займам на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей. Теперь кредит могут получить и предприниматели, только начавшие свой бизнес. Также будет предоставлена возможность перекредитоваться тем предпринимателям, кто брал потребительские кредиты. Расчетный счет для оформления или рефинансирования кредита самозанятого может быть открыт в любом банке. В рамках нового продукта самозанятым предоставляется финансирование без обеспечения при кредитовании на срок до трех лет и при кредитном риске заемщика на сумму до 1 млн рублей (такой лимит риска определяется банком). Если лимит кредитного риска превысит 1 млн рублей и при этом срок кредитования установлен в пять лет, то объем обеспечения в размере 70% от суммы кредита может быть покрыт «зонтичным» поручительством Корпорации МСП. Рефинансирование кредитов в рамках нового продукта МСП Банк производит на сумму до 1 млн рублей.