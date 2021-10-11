Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности банка «Открытие», микрофинансовой компании «Быстроденьги», а также экс-главы Киви Банка. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Два постановления в отношении банка «Открытие» от 8 и 11 октября 2021 года (пока не вступившие в законную силу) вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Назначены административные штрафы (без указания — юридическому или должностному лицу). Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

МФК «Быстроденьги» постановлением от 8 октября этого года привлечена к административной ответственности по части 6 статьи 15.26.1 КоАП («Нарушение законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности»), документ также пока не вступил в силу. В части 6 указанной статьи речь идет о «непредставлении или несвоевременном представлении микрофинансовой организацией информации, содержащейся в кредитной истории, в бюро кредитных историй». Объект назначенного в этой связи штрафа — должностное или юридическое лицо — также не уточняется. Штраф для должностного лица за указанное нарушение может составлять от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлица — от 30 тыс. до 50 тыс.

Кроме того, Центробанк 8 октября вынес постановление о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 15.27 КоАП Евгении Чиликиной, которая на дату совершения административного правонарушения занимала должность председателя правления Киви Банка. В этом положении КоАП прописывается такое правонарушение, как «неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков» (за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 указанной статьи КоАП). Экс-главе Киви Банка вынесено предупреждение.



Более подробно причины привлечения финучреждений и их руководителей к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.