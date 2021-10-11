Чистый отток капитала частного сектора из РФ (чистое кредитование нерезидентов) по итогам девяти месяцев существенно вырос и достиг 59 млрд долларов. Такие данные содержатся в представленной Банком России «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — сентябре 2021 года» .

Регулятор констатирует, что счет текущих операций платежного баланса РФ «продолжает рекордно укрепляться». По предварительной оценке Банка России, в январе — сентябре 2021 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса страны составило 82,2 млрд долларов.

Основную роль продолжает играть положительное сальдо торгового баланса, которое увеличилось на 55,7 млрд долларов — до 124,5 млрд, говорится в обзоре. «Это произошло за счет роста экспорта товаров в натуральном выражении и благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках», — поясняет ЦБ, уточняя, что «рост товарного импорта лишь отчасти компенсировал данный прирост экспорта».

Совокупный дефицит остальных компонентов текущего счета несколько вырос главным образом в результате роста выплат прочими секторами инвестиционных доходов в пользу нерезидентов в условиях постепенного восстановления деловой активности, указывает регулятор.

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора заметно (на 19,2 млрд долларов США, или на 48%) выросло и составило 59 млрд долларов США. В отличие от прошлого года, этот агрегат сформировался почти полностью за счет операций прочих секторов по приобретению иностранных активов», — отмечается в материале ЦБ.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъясняется в материалах ЦБ, положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.



Из материалов к «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса» также следует, что резервные активы увеличились на 41,8 млрд долларов США вследствие операций с иностранной валютой, осуществляемых на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также получения Россией специальных прав заимствования в размере 17,5 млрд долларов в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов.