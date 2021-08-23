Россия получила 17,5 млрд долларов от Международного валютного фонда в виде специальных прав заимствования (СДР от английской аббревиатуры SDR — special drawing rights. — Прим. Банки.ру) в рамках антикризисного распределения средств фонда, сообщает РБК.

Историческое по размеру распределение специальных прав заимствования среди стран — участниц МВФ на 456 млрд СДР, что эквивалентно 650 млрд долларов, 23 августа вступило в силу. Совет управляющих фонда одобрил его в начале августа.

Предложения выпустить дополнительные СДР в объеме не менее 500 млрд долларов впервые прозвучали весной 2020 года, на пике первой волны пандемии COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала состоявшееся распределение «прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса».

Выделение средств должно помочь странам восстановиться после пандемии, повысив ликвидность международных резервов. Около 275 млрд долларов из новых резервов получили развивающиеся страны, в том числе 25 млрд долларов выделено государствам СНГ и Грузии.

Специальные права заимствования — искусственно созданное средство платежных расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Валютный курс СДР ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня.

В настоящее время в обращении находятся 204 млрд СДР (эквивалентно примерно 290 млрд долларов), новый раунд доводит общее количество до 660 млрд СДР. В предыдущий раз МВФ выпускал СДР на 250 млрд долларов в 2009 году, чтобы помочь мировой экономике справиться с последствиями глобального финансового кризиса.

Допэмиссия СДР распределена пропорционально квотам стран в МВФ — по сути, их долям в капитале фонда. Самая большая квота у США — 17,4%, у России — 2,71%. Размер определяется исходя из формулы, учитывающей ВВП страны, показатели платежного баланса и уровень международных резервов. Страны в МВФ ведут постоянную дискуссию о более справедливом распределении квот, отражающем реальный сравнительный вес экономик.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец считает, что у России есть три теоретических сценария использования СДР.

Базовый сценарий. Банк России просто добавит их к своим международным резервам, составляющим около 594 млрд долларов. Из них на СДР до августовского распределения приходилось около 7 млрд долларов, следует из данных ЦБ.

Альтернативный сценарий. Россия присоединится к инициативе международного сообщества о добровольном перераспределении СДР от более богатых стран в пользу бедных. Бенефициарами могут стать пул бедных стран или конкретные государства, которым богатая страна захочет помочь.

Гипотетический «белорусский» сценарий: предоставление СДР для поддержки Минска (в долг или безвозмездно) или валюты в обмен на полученные Белоруссией СДР. По словам Донец, передача российских СДР для увеличения белорусских резервов сопряжена с политическими и репутационными издержками, хотя технических помех для нее нет.

