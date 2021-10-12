Нефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов в 2021 году могут вырасти почти на 70% по сравнению с уровнем 2020 года, или на 50 млрд долларов, на фоне высоких цен на нефть и газ, подсчитали в международном рейтинговом агентстве Fitch по запросу ТАСС.

По расчетам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, в 2021 году поступления в бюджет от нефти и газа могут составить порядка 9 трлн рублей, или около 125 млрд долларов. «Это на 50 миллиардов долларов больше, чем в 2020 году, и примерно на 40 миллиардов долларов больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали нашим ожиданиям на начало года», — говорит аналитик. Тогда ожидалось, что средняя цена нефти составит 45 долларов за баррель, а экспортная цена на газ — 200 долларов за 1 тыс. куб. м.

На этом уровне нефтегазовые доходы в 2021 году «вероятно, даже несколько превысят уровень 2019 года», когда они составили около 120 млрд долларов, подсчитал Маринченко.

Оценка уровня российских доходов от продажи углеводородов на 2021 год учитывает среднегодовой уровень цены на нефть Brent в 70 долларов за баррель (против 43 долларов за баррель в 2020 году) и среднегодовую экспортную цену «Газпрома» в 320 долларов за 1 тыс. куб. м (по сравнению со 143 долларами за 1 тыс. куб. м в 2020 году).

При этом рост государственных доходов все еще в большей степени будет зависеть от поступлений от добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов — около 75—80% от общего роста доходов, говорит эксперт. «Вклад газа, несмотря на взрывной рост цен на спотовом рынке, будет скромнее — около 20—25%. В общем объеме нефтегазовых доходов доля газа останется примерно на уровне 20%, то есть бюджет будет по-прежнему намного больше зависеть от цен на нефть, чем от цен на газ», — поясняет Маринченко.



По его словам, это связано с тем, что значительная часть экспорта газа привязана к цене нефти. Кроме того, большая часть добываемого в России газа потребляется внутри страны.