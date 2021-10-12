Каждый десятый россиянин (11%) отметил, что ложь вполне допустима для достижения карьерных целей, 35% респондентов указали, что это зависит от ситуации, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Так, 45% опрошенных заявили, что им приходилось обманывать начальство или коллег по работе. Однако 55% участников исследования никогда не врали по рабочим вопросам.

Большинство респондентов (54%) считают ложь недопустимой в карьере, 33% рассказали, что ложь по рабочим вопросам уже становилась причиной конфликтов с коллегами или начальством. Чаще всего обман на работе связан с причинами опозданий — это отметили 18% респондентов, 10% врали по поводу срыва сроков выполнения работ. Столько же участников исследования признались, что скрывали плохое качество выполненной работы, 7% респондентов поделились, что лгали о причинах увольнения, 5% — о реальном уровне навыков, по 3% опрошенных указали, что скрывали служебный роман, нецелевое расходование средств работодателя или обман клиентов.

При этом 50% респондентов отметили, что никогда не лгали по перечисленным поводам. Опрошенные также указывали, что им приходилось обманывать начальство, чтобы выручить своих коллег или получить отгул.