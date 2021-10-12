Актив Банк признан несостоятельным. О соответствующем решении Арбитражного суда Мордовии от 28 сентября этого года сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим, а Банк России опубликовал в этой связи во вторник, 12 октября, приказ о прекращении с 13 октября деятельности назначенной им временной администрации по управлению банком.
Согласно данным отчета временной администрации, также размещенного сегодня на сайте ЦБ, на дату признания Актив Банка банкротом его обязательства оценивались более чем в 7,796 млрд рублей при меньшей стоимости активов — порядка 7,621 млрд.
Актив Банк лишился лицензии 25 июня этого года. Центробанк пояснял, что «значительную часть кредитного портфеля Актив Банка составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности», при этом исполнение кредитной организацией предписания ЦБ о доформировании резервов на возможные потери приводило к сокращению ее собственных средств более чем на 40% при одновременном нарушении ряда обязательных нормативов.
Страховку вкладчикам Актив Банка выплачивает СберБанк, ее общий размер оценивается в 6,3 млрд рублей.