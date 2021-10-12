Актив Банк признан несостоятельным. О соответствующем решении Арбитражного суда Мордовии от 28 сентября этого года сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим, а Банк России опубликовал в этой связи во вторник, 12 октября, приказ о прекращении с 13 октября деятельности назначенной им временной администрации по управлению банком.

Согласно данным отчета временной администрации , также размещенного сегодня на сайте ЦБ, на дату признания Актив Банка банкротом его обязательства оценивались более чем в 7,796 млрд рублей при меньшей стоимости активов — порядка 7,621 млрд.

Актив Банк лишился лицензии 25 июня этого года. Центробанк пояснял, что «значительную часть кредитного портфеля Актив Банка составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности», при этом исполнение кредитной организацией предписания ЦБ о доформировании резервов на возможные потери приводило к сокращению ее собственных средств более чем на 40% при одновременном нарушении ряда обязательных нормативов.



Страховку вкладчикам Актив Банка выплачивает СберБанк, ее общий размер оценивается в 6,3 млрд рублей.