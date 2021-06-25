Банк России с 25 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Актив Банка (регистрационный номер 2529, г. Саранск), сообщает пресс-служба регулятора.

Как поясняет ЦБ, Актив Банк:



занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения;

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных видов операций;

допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Значительную часть кредитного портфеля Актив Банка составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности», — отмечается в сообщении.

Банк России направлял в адрес Актив Банка предписание о доформировании резервов на возможные потери, исполнение требований которого приводило к наличию в его деятельности оснований для применения мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) в связи со снижением собственных средств более чем на 40% при одновременном нарушении ряда обязательных нормативов. Данные обстоятельства свидетельствовали о наличии в деятельности финучреждения реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление Актив Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банк назначена временная администрация регулятора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Актив Банк — участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».