В России подоходный налог (НДФЛ) платит каждый резидент, получающий какие-либо доходы как в РФ, так и за ее пределами, однако иногда не со всех полученных денег придется отсчитать 13%, пишут «Известия» со ссылкой на руководителя дирекции налогового сопровождения инвестиционной деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» Константина Асабина. По его словам, меньше может заплатить тот, кто применяет доступные каждому резиденту налоговые вычеты.

«Вне зависимости от вычета обязательное условие его получения — официальный, «белый» доход, с которого уплачивается НДФЛ. Если вы зарегистрированы как ИП и платите налог по так называемой упрощенной системе, вычеты вам не полагаются (если, конечно, нет других облагаемых НДФЛ доходов)», — уточнил он.

Эксперт подчеркнул, что стандартные налоговые вычеты положены всем родителям. Так, «в базовом варианте» налогооблагаемый доход гражданина уменьшается на 1,4 тыс. рублей до момента, пока зарплата не превысит 350 тыс. рублей нарастающим итогом за год. Вычет может применяться для всех родителей, у кого дети моложе 18 лет (иногда 24, если ребенок учится очно). Отдельные стандартные вычеты (в повышенном размере) полагаются социально уязвимым категориям граждан. К примеру, одинокие родители могут получать вычет в двойном объеме.

Исследование: социальными льготами пользуются 43% россиян Социальными привилегиями пользуются 43% россиян, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах». В частности, 22% респондентов стараются получать поддержку по максимуму и обращаются за ней каждый раз, когда им становится известно о такой возможности.

Асабин отметил, что социальные налоговые вычеты (еще одна категория) положены тем, кто оплачивает обучение или лечение. Вычет можно применить, когда человек лечится сам, лечит близких родственников, учится сам или обучает детей. Максимальная сумма вычета в таком случае — 120 тыс. рублей, соответственно экономия или возврат НДФЛ составят 15,6 тыс. рублей. При этом расходы сверх лимита использовать в следующем году уже не получится. На обучение ребенка установлен отдельный вычет на сумму 50 тыс. рублей в год. Расходы на дорогостоящее лечение учитываются в полном объеме.

Социальный вычет можно также применить, если в течение года жертвовать деньги на благотворительность (до 25% от годового дохода) или делать взносы в НПФ (также максимум 120 тыс. рублей). Кроме того, специалист напомнил, что с 2022 года можно будет учесть расходы на спорт — бассейн, фитнес-клуб и прочие оздоровительные процедуры.

«Пожалуй, самый существенный тип вычета — имущественный, он же — самый щедрый. Он положен тем, кто стал счастливым покупателем жилой недвижимости. Предельный объем вычета — 2 миллиона рублей, то есть, заявив такой вычет, налогоплательщик может вернуть из бюджета до 260 тысяч рублей. Кроме того, если недвижимость куплена в ипотеку, дополнительный вычет в размере 3 миллионов рублей предоставляется против общего размера расходов на уплату процентов (выгода до 390 тысяч рублей)», — разъяснил Асабин.